So sieht es aus, wenn man endlich die Dauersiegerinnen schlägt. Foto: imago images/PanoramiC

Paris – Der französische Frauenfußball-Dominator Olympique Lyon hat erstmals nach wettbewerbsübergreifend 73 Spielen wieder eine Niederlage hinnehmen müssen. Der Meister und Champions-League-Sieger unterlag in der Ligue 1 beim nationalen Rivalen Paris St. Germain mit 0:1 (0:1).

Damit ging OL erstmals seit dem ebenfalls mit 0:1 gegen PSG verlorenen Pokalfinale 2018 geschlagen vom Platz. Duplizität der Ereignisse: Wie vor gut zweieinhalb Jahren erzielte die französische Nationalspielerin Marie-Antoinette Katoto im Prinzenpark den Siegtreffer für Paris.

Lyon, das die vergangenen fünf Champions-League-Titel und in der Ligue 1 die letzten 14 Meisterschaften gewonnen hatte, musste durch das Ende seiner Erfolgsserie nach seinem standesgemäßen Saisonstart mit acht Siegen die Tabellenführung an PSG abgeben. In Frankreichs Oberhaus hatte Lyon sogar in den vorangegangenen 80 Spielen seit Dezember 2016 keine Niederlage quittieren müssen. Lyons letzter Liga-Bezwinger war wiederum PSG durch einen 1:0-Sieg.

Herren: Monaco schlägt PSG

In der Ligue 1 der Männer gab es indes einen Rückschlag für PSG, AS Monaco hat die Siegesserie der Serienchampions beendet. Die Monegassen setzten sich am Freitagabend im eigenen Stadion mit 3:2 durch und sorgten dafür, dass der Gegner nach acht Erfolgen en suite wieder einmal als Verlierer den Platz verlassen musste. Für den Tabellenführer war es die insgesamt dritte Saisonniederlage, Monaco liegt als neuer Zweiter nur noch vier Punkte dahinter.

Vor der Pause stand Kylian Mbappe im Mittelpunkt, er sorgte mit einem Doppelpack (25., 37./Elfmeter) für eigentlich klare Verhältnisse. Da der PSG-Stürmer einen weiteren Elfmeter (44.) vergab, blieb es spannend. Und das von Niko Kovac gecoachte Monaco führte nach Wiederbeginn tatsächlich die Wende herbei. Zuerst schnürte Kevin Volland einen Doppelpack (52., 66.), dann avancierte Cesc Fabregas mit einem verwandelten Foulelfmeter (84.) zum Matchwinner. PSG beendete die Partie nach einer Roten Karte von Abdou Diallo (84.) in Unterzahl. (sid, red, APA, 21.11.2020)