Ein Abgang mit nachdenklichen Mienen. Foto: AFP/ JOSE JORDAN

Villarreal – Der spanische Fußballmeister Real Madrid ist auswärts gegen Villarreal nicht über ein Unentschieden hinausgekommen und hat damit den direkten Anschluss an die Tabellenspitze der Primera Division verpasst. Nach der schnellen Führung kassierten die Madrilenen am Samstag in der zweiten Hälfte das 1:1 per Elfmeter und stehen drei Punkte hinter Tabellenführer Real Sociedad auf Platz vier.

Auch der FC Barcelona kommt nach einem missglückten Ausflug des deutschen Teamkeepers Marc-Andre ter Stegen weiter nicht in Tritt. Das Team um Lionel Messi verlor bei Atletico Madrid 0:1 (0:1) und liegt mit elf Punkten nur auf Platz zehn.

Das Tor des Tages erzielte Yannick Carrasco in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Dabei kam der belgische Nationalspieler bei einem Konter vor dem herausgeeilten ter Stegen an den Ball, spitzelte ihn durch dessen Beine und vollendete aus mehr als 20 Metern ins leere Tor.

Die Madrilenen gingen bereits in der zweiten Minute durch einen Treffer von Mariano Diaz in Führung, der erstmals in dieser Saison in der Startelf stand. Villarreal protestierte wegen einer Abseitsposition kurz vor dem Treffer – diese wurde aber nach der Überprüfung des Video-Assistenten als passiv gewertet. In der Folge verwaltete Madrid die Führung, während der Tabellenzweite Villarreal in Hälfte eins keine nennenswerten Aktionen zu Ende spielte.

Nach dem Seitenwechsel machte Villarreal etwas mehr Druck. Nachdem Real-Torwart Thibaut Courtois eine Viertelstunde vor Schluss zu spät gekommen war und Samuel Chukweze von den Beinen geholt hatte, verwandelte Gerard Moreno den Elfmeter zum Ausgleich (76. Minute). Damit tritt das Team von Zinedine Zidane nach der herben 1:4-Niederlage gegen Valencia vor der Länderspielpause weiter auf der Stelle.

Eigengewächs Diaz erhielt seine Chance, nachdem Torjäger Karim Benzema (Leistenzerrung) und Luka Jovic (Corona) passen mussten. Auch Kapitän und Abwehrchef Sergio Ramos fehlte, nachdem er am Dienstag beim historischen 6:0 der spanischen Nationalmannschaft gegen Deutschland eine Verletzung am rechten Beinbeuger erlitten hatte. (APA, dpa, sid, 21.11.2020)