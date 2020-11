Ski Alpin: Damen-Weltcup

Slaloms in Levi: Shiffrins Comeback, Österreichs Revanche und Aufregung um Quarantäne

Der US-Star will in Finnland wieder aufleuchten. Die ÖSV-Läuferinnen versuchen nach dem verpatzten Auftakt wieder in die Spur zu finden – Kritik an Isolation des gesamten schwedischen Teams