Wien – Die Bluttat in Wien-Meidling, bei der am Mittwoch in der Sechtergasse ein Mann erstochen worden war, dürfte von der Polizei geklärt worden sein. Im Umfeld des Opfers wurde eine 27-Jährige ausgeforscht, die im Zuge der Einvernahmen zugegeben hat, bei einem Streit zugestochen zu haben. Die Verdächtige wurde am Samstag gegen 17.00 Uhr festgenommen, berichtete die Polizei am Sonntag. Die Identität des Mannes ist noch immer nicht zu 100 Prozent geklärt.

In der Sechtergasse wurde der Mann gefunden, er verstarb auf dem Weg ins Krankenhaus. Foto: APA/Neubauer

Die Obduktion hatte ergeben, dass der Mann erstochen worden war, die Polizei leitete Mordermittlungen ein. Das Opfer starb durch einen Stich in die Brust. Der Mann war schwer verletzt von einem Passanten gefunden worden und verstarb dann im Rettungsauto. Obwohl der mögliche Tatort in einer Wohngegend liegt, gab es zunächst keine Zeugen, die eine Auseinandersetzung oder Schreie wahrgenommen hätten. (red, APA, 22.11.2020)