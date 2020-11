"Die Ärzte"-Musiker war schon mal in einem Münchner "Tatort" zu sehen sowie in "M – Eine Stadt sucht einen Mörder"

Bela B. hatte auch im Jahr 2019 einen Gastauftritt in David Schalkos Serie "M – Eine Stadt sucht einen Mörder". Foto: ORF/Ingo Pertramer

Rostock – In einem neuen "Polizeiruf 110" aus Rostock wird es einen Gastauftritt von Ärzte-Musiker Bela B. (57) geben. Der Schlagzeuger der Berliner Band dreht zurzeit laut Norddeutschen Rundfunk (NDR) an der Seite von Anneke Kim Sarnau und Charly Hübner unter der Regie von Eoin Moore einen Sonntagskrimi mit dem Arbeitstitel "Der Falke", der 2021 im TV zu sehen sein soll.

Darin geht es um den Mord am Inhaber eines Musikclubs. Verdächtig ist unter anderem der Musiker Jo Mennecke (Bela B. Felsenheimer). Die Ermittler haben mit dessen Star-Allüren alle Hände voll zu tun.

Bela B., Gitarrist, Schlagzeuger und Sänger der 1982 gegründeten Punkrock-Truppe Die Ärzte, wirkte schon einmal in einem ARD-Krimi mit: 2002 war er im Münchner "Tatort: Totentanz" als DJ Lupo zu sehen. Darin ging es um eine junge Schauspielerin, die in einem Szeneclub statt einer Ecstasy-Pille Zyankali geschluckt hatte. Bela B. spielte auch in David Schalkos "M – Eine Stadt sucht einen Mörder" mit. (APA, dpa, red, 22.11.2020)