"Die Ferien des Monsieur Murot" heißt der neue "Tatort" mit Ulrich Tukur. Darum geht es: Im Urlaub lernt Felix Murot aufgrund einer kuriosen Verwechslung seinen Doppelgänger – Walter Boenfeld – kennen. Tags darauf wacht Murot mit einem üblen Kater und in den Kleidern Boenfelds auf und muss feststellen, dass Walter noch in der Nacht auf der Landstraße totgefahren wurde. War es seine Frau Monika, von der Walter letzte Nacht noch behauptet hatte, sie wolle ihn umbringen?

So entscheidet Murot, seinen Alltag als Kommissar vorübergehend zurückzulassen, in das Leben seines Zwillings einzutauchen und undercover zu ermitteln. Dabei verliebt Murot sich zunehmend mehr in den Gedanken, sein altes Leben zurückzulassen. Aber so leicht lässt Magda Wächter ihren Chef nicht davonkommen.