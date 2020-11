Frauenmorde in der Türkei, Finale in Berlin, Themenmontag: Lebensmittelindustrie, Thema – mit Radiotipps

Von vielfältigen musikalischen Erfahrungen geprägt: die Geigerin, Komponistin und Intendantin "Julia Larcherstorfer in St. Corona", ORF 2, 23.25 Uhr. Foto: ORF / Julia Geiter

19.40 REPORTAGE

Re: Frauenmorde in der Türkei Eine Reportage über einen Aufstand gegen die Gewalt. Bis 20.15, Arte

20.15 REPORTAGE

Gott von Ferdinand von Schirach (D 2020, Lars Kraume) Ein Witwer (Matthias Habich) bittet in der TV-Verfilmung des gleichnamigen Theaterstücks von Ferdinand von Schirach seine Hausärztin um Beihilfe beim Suizid. Der Fall wird exemplarisch vor dem Deutschen Ethikrat diskutiert. Den Verteidiger verkörpert Lars Eidinger. Mit Publikumsabstimmung und Diskussion im Anschluss. Bis 21.45, ARD

20.15 THRILLER

Finale in Berlin (Funeral in Berlin, GB 1966, Guy Hamilton) Der britische Agent Harry Palmer soll im geteilten Berlin die Flucht eines übertrittswilligen russischen Obersts (Oskar Homolka) organisieren. Cool wie eh und je: Michael Caine. Bis 21.55, Arte

20.15 UMWELT

Themenmontag: Lebensmittelindustrie Zum Auftakt eines Themenabends zur Lebensmittelindustrie werden in Supermarkt Discounter – Wer kann’s am besten? österreichische Supermärkte samt Testeinkäufen näher beleuchtet. Anschließend geht es um 21.05 um Die Tricks der Zuckerindustrie und um 21.55 um Gefälschte Eier – Wie uns die Industrie austrickst. Abschließend wird um 22.45 unter dem Titel Die Tricks der Lebensmittelindustrie – Turbo-Chips, Veggie-Burger & Co das neue Fastfood-Zauberwort "fleischlos" unter die Lupe genommen. Bis 23.35, ORF 3

21.10 MAGAZIN

Thema Das ORF-Chronikmagazin beschäftigt sich diesmal mit: Kinder und Corona – was macht die Krise mit den Jüngsten? / Ohne Abschied – Sterben in Zeiten von Corona / Plötzlich Millionär – das Leben nach der Millionenshow. Bis 22.00, ORF 2

21.55 THRILLER

Drive (USA 2012, Nicolas Winding Refn) Ryan Gosling als wortkarger und hochprofessioneller Stuntman, der sich nebenbei ein Zubrot als Fahrer bei Raubüberfällen verdient. Genre-bewusstes US-Debüt des dänischen Regisseurs Nicolas Winding Refn. 23.30 folgt ein Porträt des Hauptdarstellers unter dem Titel Ryan Gosling – Hollywoods Halbgott. Bis 23.30, Arte

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Der Frage "Wie wollen wir leben?" widmet sich der Kulturmontag. Das Grazer Kulturjahr 2020, das Wiener Architekturzentrum und die Europäischen Literaturtage rücken unsere Kulturlandschaft, unsere Umwelt in den Fokus. Um 23.25 wird unter dem Titel Wechselspiele: Julia Lacherstorfer in St. Corona die oberösterreichische Musikerin, Komponistin und Intendantin in den Fokus gerückt, die nicht nur mit den Ensembles Alma oder Ramsch und Rosen Musterbeispiele für einen gelungenen Brückenschlag von Volksmusik und Gegenwart liefert. Seit 2018 zeichnet Larcherstorfer auch für das schöne Festival Wellenklænge in Lunz am See verantwortlich. Bis 0.00, ORF 2