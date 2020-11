Lars Eidinger (rechts) als Anwalt von Richard Gärtner, gespielt von Matthias Habich. Foto: ARD Degeto

Hier sind die Mediennews vom Sonntag:

Lars Eidinger über "Gott": "Ich hätte die Abstimmung nicht gebraucht" – Das Stück über Sterbehilfe spielt am Montag nur in ARD und SRF. Wegen des Terrors in Wien verschob der ORF die Ausstrahlung. "Genau umgekehrt wäre wichtig", sagt der Darsteller

Der neue Murot-Tatort mit Ulrich Tukur: Das doppelte Kommissarchen – Experimentierwochen beim "Tatort": "Die Ferien des Monseur Murot" als Reminiszenz an Jacques Tati

Der zweite Lockdown und die Frage: Wie viele sind Einzelne? – Eine Aufgabe, der sich unter anderen der "Kurier" mit besonderer Hingabe unterwand, denn der Begriff "Einzelne" ist heftig umstritten

913.000 sahen das Aus für Natalia Ushakova bei "Dancing Stars" – Michi Kirchgasser, Cesár Sampson und Silvia Schneider tanzen im Finale am 27. November

Forum: Der doppelte Murot: Neuer "Tatort" mit Ulrich Tukur – Top oder Flop? – Der Doppelgänger des Kommissars stirbt und Murot schlüpft in die Rolle des Toten

Besetzung wächst: Acht neue Schauspieler bei "Stranger Things" – Neu dabei ist etwa der deutsche Schauspieler Tom Wlaschiha. Die Dreharbeiten zur vierten Staffel wurden Ende September wieder aufgenommen

Bela B. spielt einen Rockstar im Rostocker "Polizeiruf" – "Die Ärzte"-Musiker war schon mal in einem Münchner "Tatort" zu sehen sowie in "M – Eine Stadt sucht einen Mörder"

"Der fremde Sohn", "Und bist du nicht willig": Die TV-Tipps für Sonntag – Peter Schröcksnadel, Chris Lohner, Melisa Erkurt und Maxi Werner "Im Zentrum"

Wir wünschen noch einen schönen Abend!