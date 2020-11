Daniel Huber flog in Wisla auf das Podest. Foto: imago/Sammy Minkoff

Wisla – Daniel Huber hat am Sonntag beim Skisprung-Weltcupauftakt in Wisla den ersten Einzel-Podestplatz für den ÖSV geschafft. Der Salzburger, der am Vortag im siegreichen Team gestanden war, wurde mit Flügen auf die Tageshöchstweite von 138,5 sowie 125,5 m Dritter. Damit stellte er sein bisher bestes Resultat ein. Weltmeister Markus Eisenbichler (137,5/134) und Karl Geiger (133,5/128) sorgten für einen deutschen Doppelsieg.

Insgesamt drei Österreicher waren im Finale, Philipp Aschenwald wurde Achter und Michael Hayböck landete an der zehnten Stelle. Pokalverteidiger Stefan Kraft als 32. und Gregor Schlierenzauer als 44. hatten das Finale verpasst. Jan Hörl war wegen Zeitüberschreitung bei der Abfahrt nach dem ersten Sprung disqualifiziert worden. (APA, 22.11.2020)

Ergebnisse des ersten Einzelbewerbs des Skisprung-Weltcups der Herren in Wisla (Polen) am Sonntag:

1. Markus Eisenbichler (GER) 267,6 (137,5/134,0)

2. Karl Geiger (GER) 258,6 (133,5/128,0)

3. Daniel Huber (AUT) 255,7 (138,5/125,5)

4. Halvor Egner Granerud (NOR) 251,7 (131,5/130,0)

5. Piotr Zyla (POL) 246,5 (125,5/128,0)

6. Anze Lanisek (SLO) 246,3 (136,0/118,0)

7. Yukiya Sato (JPN) 244,0 (126,0/123,0)

8. Philipp Aschenwald (AUT) 242,4 (125,0/127,0)

9. Mackenzie Boyd-Clowes (CAN) 240,7 (126,0/134,0)

10. Michael Hayböck (AUT) 228,7 (124,5/122,0)

11. Dawid Kubacki (POL) 227,6 (124,5/116,0)

12. Pius Paschke (GER) 227,3 (126,5/121,0)

13. Sander Vossan Eriksen (NOR) 225,4 (129,0/132,5)

14. Gregor Deschwanden (SUI) 219,6 (117,0/124,5)

15. Junshiro Kobayashi (JPN) 218,5 (119,0/128,5)

16. Anders Haare (NOR) 217,3 (121,5/117,0)

17. Keiichi Sato (JPN) 215,3 (120,0/124,5)

18. Martin Hamann (GER) 214,9 (120,0/138,5/gestürzt)

19. Andrzej Stekala (POL) 214,6 (124,5/127,5)

20. Maciej Kot (POL) 214,5 (117,0/121,0)

. Bor Pavlovcic (SLO) 214,5 (121,5/117,0)

22. Klemens Muranka (POL) 213,3 (127,5/107,0)

23. Timi Zajc (SLO) 205,4 (112,5/123,5)

24. Marius Lindvik (NOR) 203,3 (115,5/122,5)

25. Severin Freund (GER) 202,6 (124,5/112,5)

26. Artti Aigro (EST) 200,4 (122,5/112,0)

27. Ryoyu Kobayashi (JPN) 193,6 (117,0/112,5)

. Kamil Stoch (POL) 193,6 (121,5/104,0)

29. Stefan Hula (POL) 190,4 (117,5/111,5)

30. Peter Prevc (SLO) 180,0 (112,0/106,0)

Nicht für das Finale qualifiziert u.a.: Stefan Kraft, Gregor Schlierenzauer (beide AUT), Daniel Andre Tande (NOR)

Disqualifiziert: Jan Hörl (AUT/Zeitüberschreitung beim Start 1. Dg.)

Nationencup:

1. Deutschland 571

2. Österreich 518

3. Polen 407

4. Norwegen 342

5. Japan 270

6. Slowenien 210