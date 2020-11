[Mitreden] Arbeiten im Gesundheitsbereich: Wie geht es Ihnen zurzeit?

[International] "Charlie"-Prozess soll Frankreichs Trauma aufarbeiten.

[Wirtschaft] Schwere Schlappe für Wien: Gastro-Registrierung rechtswidrig.

[Wohngespräch] Katrin Lea Tag hat sich vor zwölf Jahren in die Details ihrer Wohnung verliebt – und rätselt bis heute über den Inhalt eines Wandtresors.

[Wissenschaft] Technik-Philosoph: "Es braucht eine Ethik der Nachhaltigkeit".

[Mobilität] Die Mobilitätswende wäre im Grunde ganz einfach – wenn man sie einmal bis zum Ende durchdenkt und sich nicht fürchtet, die normative Kraft des Faktischen zu ignorieren.

[Kommentar der anderen] Der "Zuckerpakt" wird als Stärkung für die angestrebte Selbstversorgung mit Lebensmitteln verkauft. Er ist aber wirtschaftlich, gesundheitspolitisch und ökologisch falsch.

[Web] Technische Pannen, fehlende Geräte: Die Tücken beim E-Learning.

[Wetter] Im Ostalpenraum herrscht zu Beginn der Arbeitswoche leichter Störungseinfluss vor. Verbreitet überwiegt starke Bewölkung, Sonne ist am ehesten im Westen, am Nachmittag auch im Süden zu erwarten. Am frühen Vormittag können noch ein paar Regentropfen im Osten lokal für gefrierenden Regen sorgen. Bis 11 Grad.

[Zum Tag] Was nicht gesagt, nur angedeutet werden kann. Zum 100. Geburtstag des lebenslang gezeichneten Paul Celan am 23. November.