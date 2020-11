Die Nummer drei der Tenniswelt gratuliert der Nummer vier. Foto: Reuters/Paul Childs

Dominic Thiem konnte am Sonntagabend in der leeren Londoner O2-Arena seine famose Saison nicht krönen, er verlor die mit 5,7 Millionen Dollar dotierten ATP Finals gegen den Russen Daniil Medwedew in 2:42 Stunden 6:4, 6:7 (2), 4:6. Medwedews Kontostand erhöhte sich um 1,4 Millionen Dollar, allerdings brutto. Es war sein erster ganz großer Titel. Thiem tröstete sich mit 861.000 Dollar. Es war ein abwechslungsreiches, von Taktik geprägtes, vielleicht kein außerirdisches Endspiel. Viele Tempowechsel (Slice!), Thiem machte weniger Fehler. Im ersten Satz breakte er zum 3:2, obwohl Medwedew ein 40:0 hatte. Es folgte ein Smash ins Netz, normal trifft man den mit verbundenen Augen. Ein Doppelfehler kann passieren.

Beim Satzball war der Niederösterreicher nicht unglücklich, ein Netzroller. Medwedew lächelte. Im zweiten Teil ging es ins Tiebreak. Und Thiem ging nach einer 2:0-Führung mit 2:7 ein. Es muss ein Versehen gewesen sein. Aber er war sichtlich verunsichert, Medwedew übernahm das Kommando, ein Service-Winner war der finale Ball.

Die Wachablöse

Noch nie lag die Wachablöse im Tennis so deutlich in der Luft, die großen Drei – Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer – können sich des Ansturms ihrer logischen Nachfolger nur noch schwer und in Zukunft wohl eher punktuell erwehren. Nadal kassierte am Samstag gegen Medwedew seine zweite Niederlage bei den ATP Finals. Und auch Djokovic, der sich in der Halle deutlich wohler als der Mallorquiner fühlt, verlor zwei Spiele in der O2-Arena – in der Gruppenphase ganz klar gegen Medwedew und dann im Halbfinale nach großartigem Spiel gegen die Nummer drei aus Österreich. "Was er bei 0:4 im Tiebreak gemacht hat, war unwirklich", sagte die serbische Nummer eins. "Ich muss einfach meinen Hut ziehen." Djokovic hat durch das 5:7, 7:6, 6:7 seinen sechsten Titel bei den ATP Finals verpasst, der ihn auf Rekordsieger Federer fehlt.

Konstanz gefragt

Es nimmt nicht wunder, dass Thiem, der das Jahr nur knapp hinter Nadal an dritter Stelle der Weltrangliste abschließen wird, eingehend über seine Ziele für die nächste Saison verhört wurde. Dass der Tennisthron erstrebenswert ist, wollte der 27-Jährige in einer Zoom-Video-Pressekonferenz gar nicht bestreiten. Zwar habe er noch nicht wirklich darüber nachgedacht, aber dass er sich für 2021 neue Ziele stecken wird, stünde fest. "Na sicher kommt da auch die Nummer eins ins Spiel, das ist ganz klar. Aber irgendwie hängt das eh immer zusammen. Das größte Ziel wird immer sein, bei den größten Turnieren gut zu spielen. Wenn mir das konstant gelingt, hoffentlich gibt es nächstes Jahr wieder eine normale Saison, dann ist das vielleicht zu schaffen."

Tatsache ist, dass Thiem nach Andy Murray der erste Spieler mit jeweils fünf Siegen gegen jeden der großen Drei ist. Gegen Djokovic (5:7) und Nadal (6:9) ist die Bilanz noch negativ, Federer, inzwischen nur noch die Nummer fünf, hat er bei nur zwei Niederlagen fünfmal geschlagen. In den vergangenen beiden Jahren musste sich der Österreicher in den insgesamt elf Partien gegen einen der drei aus dem 106-jährigen Oberhaus nur dreimal beugen – zweimal Djokovic und einmal Nadal. Tatsache ist aber auch, dass sich der US-Open-Champion seinerseits herausgefordert sieht. Medwedew, der Grieche Tsitsipas, der Deutsche Alexander Zverev und der Russe Andrej Rublew drängen ebenfalls in Richtung des Podiums, sind aber mit 22 bis 24 Jahren noch jünger. Auch hier lohnt ein Blick auf die Statistik. Thiem hat gegen drei eine positive Bilanz, er liegt gegen Medwedew mit 3:2, gegen Tsitsipas mit 5:3 und gegen Zverev mit 8:2 in Front. Rublew stellte heuer auf 3:2 gegen Thiem. (red, APA, 22.11.2020)