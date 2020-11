Die Besatzung der Fregatte Hamburg musste den türkischen Frachter wieder verlassen. Foto: imago images / CHROMORANGE

Etwa 200 Kilometer nördlich von der ostlibyschen Stadt Bengasi stoppte am Sonntag die deutsche Fregatte Hamburg einen verdächtigen Frachter. Der Hinweis war aus dem Hauptquartier der EU-geführten Mission Irini eingegangen, die den Waffenschmuggel in das Bürgerkriegsland Libyen eindämmen soll.

Der Frachter Rosaline A fährt unter türkischer Flagge, und die Bundeswehrsoldaten gehen an Bord – doch in letzter Minute müssen sie die Kontrolle der Fracht abbrechen, wie der "Spiegel" nun berichtet. Denn die Regierung in Ankara wehrte sich. Die türkischen Behörden teilten der EU-Mission mit, dass man der Kontrolle nicht zustimme. Mit Sonnenaufgang mussten die Deutschen am Montag Rosaline A wieder verlassen. Das Schiff soll in der Hafenstadt Misrata einlaufen.

Ausbildung libyscher Soldaten

Die Türkei unterstützt die international anerkannte Regierung in Tripolis – auch mit Waffen und Söldnern, die Ankara mit Schiffen und Flugzeugen liefert. Erst am Wochenende schlossen libysche Soldaten eine Ausbildung durch das türkische Militär ab. Die EU-Mission Irini bräuchte aber auch die Unterstützung der Türkei, um effektiv gegen den Schmuggel vorzugehen und Autorität zu haben. (red, 23.11.2020)