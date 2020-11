In jeder der vier Zonen werden die Spieler die Besonderheiten der neuen Verbündenden besser begutachten können. Aber auch aus der Vergangenheit kehren bekannte Gesichter zurück. Draka, die Mutter von Thrall, steht an der Spitze der Nekrolords, "Uther, der Lichtbringer" ist in der Zone von Bastion anzutreffen.

Ysera, der Drache, der in Legion getötet worden ist, erstrahlt in neuen Glanz in der Zone des Ardenwalds. Auch ein Raidboss aus der allerersten Erweiterung, The Burning Crusade, darf nicht fehlen. Kael’thas schloss sich den Vampiren von Revendreth an, jedoch muss er seine Sünden verbüßen, und wird zunächst als Gefangener gehalten.