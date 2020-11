Die USA versuchen Saudi-Arabien dazu zu bewegen, offizielle Beziehungen mit Israel aufzunehmen. Foto: imago images/UPI Photo

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat sich Medienberichten zufolge zu einem geheimen Besuch in Saudi-Arabien aufgehalten. Dort habe Netanjahu am Sonntag Kronprinz Mohammed bin Salman getroffen und sei auch mit US-Außenminister Mike Pompeo zusammengekommen, berichteten am Montag der staatliche Radiosender Kan sowie das Armeeradio.

Ein Journalist der Zeitung "Haaretz" veröffentlichte Luftfahrtdaten, die den Flug eines Geschäftsreisefliegers von Tel Aviv in die saudiarabische Stadt Noem am Roten Meer belegen. Dort wollten sich der Kronprinz und Pompeo am Sonntag treffen. Weder von Netanjahus Büro noch von der US-Botschaft in Jerusalem war zunächst eine Stellungnahme zu erhalten.

Rivalität zwischen Iran und Saudi-Arabien

Pompeo versucht Saudi-Arabien dazu zu bewegen, wie die Nachbarländer – die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain – offizielle Beziehungen mit Israel aufzunehmen. Hintergrund sind Befürchtungen, dass der Iran in der Region zunehmend an Macht gewinnt.

Bislang lehnt das saudi-arabische Königshaus eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel ab. Es erlaubt aber mittlerweile israelischen Flugzeugen, den heimischen Luftraum zu durchqueren für neue Ziele in der Golfregion und für Ziele in Asien. (Reuters, 23.11.2020)