Flüge nach nirgendwo: Diese Idee mancher Fluglinie hat weltweit für Kopfschütteln gesorgt. Dennoch scheint das Interesse daran groß zu sein. Nun setzt die taiwanesische Eva Air noch einen drauf und bietet für die kommenden Feiertage Speeddating-Rundflüge an.

Zielgruppe sind Singles, die auf der Suche nach der großen Liebe sind. Zusammen mit dem Reiseunternehmen Mobius hat Eva Air das neue Programm gestartet. Die Speeddating-Rundflüge unter dem Motto "Fly! Love is in the Air" finden an Heiligabend, zu Silvester und Neujahr statt. Das Versprechen: Auf die Passagiere warte ein außergewöhnliches Programm und vielleicht auch die große Liebe. Insgesamt vierzig Tickets gibt es pro Flug: zwanzig für Männer und zwanzig für Frauen. Umgerechnet 250 Euro werden dafür fällig. Die Nachfrage scheint gegeben: So soll der Flug zu Weihnachten bereits ausverkauft sein.

Kritik an Altersvorgaben

Die Flüge ins Nirgendwo sollen jeweils drei Stunden dauern und vom Taoyuan International Airport in Taipeh aus starten. Während die Flugzeuge über Taiwan fliegen, können sich die Singles näher kennenlernen und werden von der Michelin-Sterne-Köchin Motoke Nakamura verköstigt. Während des Fluges, außer zu den Mahlzeiten, werden die Gäste dazu angehalten, ihre Masken zu tragen. Die Flugzeuge landen dann wieder am Taoyuan Airport, wo das Speeddating für zwei weitere Stunden fortgeführt wird.

Um an einem der Speeddating-Rundflüge teilnehmen zu können, müssen sich Interessenten auf der Internetseite des Reiseunternehmens bewerben. Die Anforderungen: Männer müssen zwischen 28 und 38 Jahre alt sein und Frauen zwischen 24 und 35. Des Weiteren müssen alle Bewerber einen Universitätsabschluss vorzeigen können und taiwanesische Staatsbürger sein.

Sitzen nach Zufallsprinzip

Im Internet stießen die Bedingungen, vor allem die unterschiedlichen Altersanforderungen, nicht unbedingt auf Verständnis. Ein Sprecher des Datinganbieters You and Me, der die Flüge mit Eva Air durchführt, rechtfertigt dies so: "Aus verschiedenen Umfragen, die wir durchgeführt haben, geht hervor, dass die meisten männlichen Teilnehmer gerne Frauen treffen würden, die jünger sind als sie, während die weiblichen Teilnehmer gerne Männer treffen würden, die älter sind als sie." Aha.

Die drei angebotenen Rundflüge unterscheiden sich jedenfalls kaum voneinander. Heiligabend beginnt das Date mit einem Nachmittagstee am Boden. Zu Silvester wird vor dem Flug ein Candle-Light-Dinner veranstaltet, bevor die Passagiere an Bord gehen, und zu Neujahr wird ein Frühstücksdate arrangiert. An Bord angekommen, werden die Sitzplätze per Zufallsprinzip zugeteilt. Danach haben die Passagiere die Möglichkeit, ihre Sitzplätze immer wieder zu wechseln, um mit anderen Singles in Kontakt zu treten, während unter ihnen Taiwans Ostküste vorbeizieht. (red, 23.11.2020)

