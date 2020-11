Wieder im ORF zu sehen: Inger Nilsson als Pippi Langstrumpf. Foto: ORF

Wien – Zum 75. Jahrestag der Erstveröffentlichung von Astrid Lindgrens Kinderbuchklassiker "Pippi Langstrumpf" gibt es ein Wiedersehen mit Pippi, Herrn Nilsson, Kleiner Onkel sowie Annika und Tommy in der Villa Kunterbunt: ORF 1 zeigt ab Donnerstag die 21 Episoden der Kultserie mit Inger Nilsson in der Titelrolle (werktags um 7.00 Uhr).

Den Auftakt macht die Folge "Pippi zieht in die Villa Kunterbunt". Am 29. Dezember heißt es dann wieder "Mit Pippi Langstrumpf auf der Walze – Abschied von Pippi". Auch ORF III ehrt die Kultfigur und zeigt alle Folgen der Serie geballt an zwei Tagen (7. Dezember ab 10.35 Uhr und 8. Dezember ab 11.55 Uhr). Das Buch kam am 26. November 1945 in der schwedischen Erstausgabe in den Handel. (APA, 23.11.2020)