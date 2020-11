Justitia Awards gingen auch an internationale Rechtsexpertinnen in den USA, Großbritannien, Frankreich und Ägypten

In dieser Galerie: 2 Bilder Brigitte Bierlein wurde für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Foto: APA/Techt Die Preisträgerin Carmen Thornton schreibt auch regelmäßig im STANDARD. Foto: Thornton/Instagram

Brigitte Bierlein, ehemalige Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs und Übergangskanzlerin, hat für ihre Leistungen als Juristin eine Auszeichnung als "International Leader / Lifetime Award" erhalten. Sie wurde vergangene Woche im Rahmen der "Women in Law"-Konferenz gewürdigt, wo zum zweiten Mal die Justitia Awards vergeben wurden. Die Veranstaltung fand wegen Covid-19 online statt.

Unter den anderen österreichischen Preisträgerinnen ist die Anwältin Carmen Thornton, die auch im STANDARD eine Kolumne zum Familienrecht schreibt und in den sozialen Medien sehr aktiv ist, sowie die Rechtshistorikerin Ilse Reiter-Zatloukal von der Universität Wien, die sich in ihrer Forschung unter anderem mit dem NS-Regime und Frauen in Rechtsgebieten beschäftigt.

Unter den internationalen Preisträgerinnen sind die Britin Christina Blacklaws, die entscheidend zur Förderung von Frauen in England und Wales beigetragen hat, die US-Rechtsprofessorin J. Jarpa Dawuni von der vornehmlich afroamerikanischen Howard University in Washington, die für die Förderung von afrikanischen Juristinnen kämpft, und die junge ägyptische Anwältin Omnia Gadalla, die einen Kampf gegen den ägyptischen Staat aufgenommen hat, damit auch Frauen als Richterinnen zugelassen werden. (Eric Frey, 23.11.2020)