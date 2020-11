Hätten Sie es gewusst? Folgende Fragen hat Christoph Götzendorfer richtig beantwortet:

Auswahlrunde: Bilden Sie bekannte sich widersprechende Redewendungen: stummer – bitter... – Hass... – offenes! A: Geheimnis, B: Schrei, C: -liebe, D: -süß (richtig: BDCA)

100 Euro: Redensartlich sind intelligente Menschen nicht ...? A: mit dem Fuß umgeknickt, B: am Hintern gelandet, C: auf den Kopf gefallen, D: aufs Knie gestürzt (richtig: C)

200 Euro: Einen Jäger oder Förster bezeichnet man scherzhaft auch als "..."? A: Schwarzkittel, B: Blaumann, C: Rotkehlchen, D: Grünrock (richtig: D)

300 Euro: Statt die "Daumen zu drücken" hält der Engländer seine "..."? A: feet mixed, B: toes touched, C: hands snapped, D: fingers crossed (richtig: D)

400 Euro: Was findet man meistens an Goldschmuck? A: Radiergummi, B: Stempel, C: Spitzer, D: Locher (richtig: B)

500 Euro: Farblich gesehen erinnert der im Trend liegende Matcha-Tee an ...? A: Garfield, B: Batman, C: Shrek, D: Snoopy (richtig: C)

1.000 Euro: Wobei handelt es sich um ein Verb? A: tarife, B: gebühren, C: geldbetrag, D: endsumme (richtig: B)

2.000 Euro: Was macht man, wenn man SUP betreibt? A: Putzen mit Soda, B: Picknicken am See, C: Paddeln im Stehen, D: Pendeln mit Öffis (richtig: C)

5.000 Euro: Welche Tiere werden auch in Österreich zum Schutz von Schafherden vor Wölfen eingesetzt? A: Lamas, B: Zebras, C: Dingos, D: Kängurus (richtig: A) Kandidat setzt 50/50-Joker

10.000 Euro: Das einzige Bond-Girl, das den Geheimagenten in den 007-Filmen heiratete, war Tracy Di Vincenzo alias ...? A: Honor Blackman, B: Ursula Andress, C: Diana Rigg, D: Eva Green (richtig: C)

15.000 Euro: Wo muss man hinreisen, um Syrakus, die Geburtsstadt von Archimedes, zu besichtigen? A: Kreta, B: Sizilien, C: Djerba, D: Cres (richtig: B)

30.000 Euro: Welcher österreichische Kabarettist betätigte sich nebenbei als ausgebildeter Boxkampfrichter? A: Werner Schneyder, B: Martin Flossmann, C: Herwig Seeböck, D: Hans Peter Heinzl (richtig: A) Kandidat setzt Publikumsjoker

75.000 Euro: Die Verzweiflung über seine zunehmende Taubheit beschrieb Beethoven in einem Brief an seine Brüder, dem sogenannten ...? A: Asperner Manifest, B: Heiligenstädter Testament, C: Siebenhirtner Vermächtnis, D: Lainzer Dokument (richtig: B)

150.000 Euro: "Wie ein Bäcker" sähe so ein Bildhauer aus – so lästerte um 1500 Leonardo da Vinci über seinen zeitgenössischen Rivalen ...? A: Caravaggio, B: Francisco de Goya, C: Michelangelo, D: El Greco (richtig: C) Kandidat setzt Telefonjoker

300.000 Euro: Zum Symbol der Sklavenbefreiung wurde in den 1830ern die Liberty Bell in der Independence Hall in ...? A: Washington D. C., B: New York, C: Philadelphia, D: Boston (richtig: C)

1.000.000 Euro: Namensgebend für die "Waldorfschule" war eine ...? A: Märchensammlung, B: Reformpädagogin, C: Zigarettenfabrik, D: Glaubensgemeinschaft (richtig: C)