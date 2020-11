Die Gay-Dating-Show "Prince Charming" bekommt eine dritte Staffel. Foto: TVNOW

Köln/Luxemburg – Die mit dem Grimme-Preis ausgezeichnete Gay-Dating-Show "Prince Charming" erhält eine dritte Staffel. "Auch 2021 können sich die Fans auf wilde Dates, heiße Partys und die ganz großen Gefühle freuen, wenn 'Prince Charming' seinen Mr. Right sucht", teilte der zur RTL-Mediengruppe gehörende Streamingdienst TVnow am Montag in Köln mit. Interessierte Single-Männer können sich bereits bewerben.

Zurzeit läuft noch Staffel zwei. Sie begann auf TVnow und läuft auch um eine Woche versetzt bei Vox. Welcher Mann den Märchenprinzen erobert, ist in der neunten finalen Folge bei TVnow am 14. Dezember und bei Vox am 21. Dezember zu sehen. Die schwule Dating-Show basiert auf dem Format "Finding Prince Charming" von ViacomCBS International. (APA/dpa, 23.11.2020)