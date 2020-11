Zwischen politischem Druck und rasanten Veränderungen: Angela Merkels (Imogen Kogge) Weg durch die Flüchtlingskrise 2015 – "Die Getriebenen", 20.15 Uhr, 3sat. Foto: ARD/rbb/Volker Roloff

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Undercover unter Tieren (2/4) – Auf geheimer Mission zwischen Arktis und Äquator Die als Tiere getarnten Kameras liefern dieses Mal Bilder aus dem Norden: Sie tauchen mit Teufelsrochen vor der Küste Kaliforniens, gehen mit Grizzlybären in Alaska auf Lachsfang oder baden mit japanischen Makaken in heißen Quellen. Bis 21.05, ORF 2

20.15 ANGELA MERKEL

Die Getriebenen (D 2019, Stephan Wagner) Der Film rekonstruiert die 63 Tage im Sommer 2015, bevor die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre Schlüsselentscheidung in der Flüchtlingskrise fällt. Mit Imogen Kogge als Merkel und Josef Bierbichler als bayerischem Ministerpräsident Horst Seehofer. Bis 22.15, 3sat

20.15 DOKUMENTARFILM

Umweltsünder E-Auto? Die Reportage verspricht Blicke auf die "dunklen Seiten" der Energiewende. Die Spurensuche führt vom chinesischen Norden über die Salzseen in Bolivien, die Vereinigten Staaten, Norwegen, die Schweiz und Frankreich bis in die Atacama-Wüste in Chile. Bis 21.45, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Erbe Österreich: Österreichs Adel unter sich (2/4) – Jagd und Zeitvertreib In Folge zwei geht es um das Haus Esterházy, ohne das das heutige Burgenland nicht denkbar wäre. Doch zwischen der Familie und der gleichnamigen Stiftung gibt es seit längerem erhebliche Spannungen. Ein Streit um die Besitzungen des Hauses ist entbrannt. Bis 21.05, ORF 3

21.05 MAGAZIN

Report über Massentests, Hoffnungen und Bedenken zur aktuellen Impfstrategie und die Rolle von Corona-Experten. Zu Gast im Studio bei Susanne Schnabl ist Epidemiologe Gerald Gartlehner von der Donau-Uni Krems. Bis 22.00, ORF 2

21.45 DOKUMENTARFILM

"Und jetzt wir!" – Eine Generation schlägt Alarm Der Film zeichnet ein Stimmungsbild der jungen Generation und geht auf Suche nach Ideen und Konzepten für die Welt von morgen in Frankreich, Deutschland und Polen. Bis 23.15, Arte

22.00 TALK

Willkommen Österreich mit dem Kabarettisten Andreas Vitásek und ORF-Moderatorin Christine Reiler als Gästen. Bis 22.55, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Hauptsach’ gsund! Die Doku geht der Frage nach, ob es Werte gibt, für die es sich lohnt, die Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Um 23.10Uhr steht in Zum Glück die Frage im Fokus, wie sich Glück definieren lässt. Bis 0.00, ORF2

0.00 WAISENDRAMA

Jane Eyre (GB 2011, Cary Fukunaga) England um 1840: Nach schwerer Kindheit wird die 18-jährige Jane (Mia Wasikowska) Gouvernante auf Thornfield Hall. Hausherr Rochester (Michael Fassbender) verliebt sich in sie, doch ein dunkles Geheimnis steht der Liebe im Wege. Bis 1.50, HR