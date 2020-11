Im Bundesstaat Wisconsin werden die Stimmen noch einmal gezählt. Dass sich am Wahlsieg Joe Bidens etwas ändert, gilt als ausgeschlossen.

Foto: EPA / Tannen Maury

Eigentlich war erst für den heutigen Dienstag die Bekanntgabe wichtiger Postenvergaben im Kabinett des baldigen US-Präsidenten Joe Biden geplant. Doch bereits zuvor sind Namen durchgesickert: Außenminister soll der erfahrene Diplomat Antony Blinken werden, wie die "New York Times" und "Bloomberg" in der Nacht auf Montag berichteten. Als Nationalen Sicherheitsberater hat Biden laut "Washington Post" seinen langjährigen Vertrauten Jake Sullivan vorgesehen. UN-Botschafterin soll die erfahrene Diplomatin Linda Thomas-Greenfield werden; unter Barack Obama war sie Vize-Unterstaatssekretärin für afrikanische Angelegenheiten.

Während Biden Personalentscheidungen trifft, weigert sich Amtsinhaber Donald Trump weiterhin, seine Niederlage anzuerkennen. Die Übertragung der Amtsgeschäfte wird von ihm boykottiert.

Mit dem Golfen aufhören?

Zuletzt wurden aber auch republikanische Stimmen lauter, die Trump zu einer geordneten Amtsübergabe auffordern. Nach elf republikanischen Senatorinnen und Senatoren, die Bidens Wahlsieg anerkannt haben, meldete sich der gemäßigte republikanische Gouverneur von Maryland, Larry Hogan, zu Wort: Er forderte Trump dazu auf, "mit dem Golfen aufzuhören und seine Niederlage einzuräumen". New Jerseys Ex-Gouverneur Chris Christie, der Trump im Wahlkampf noch beraten hatte, bezeichnete Trumps Rechtsberater als "nationale Peinlichkeit". Wenn sie Belege für Wahlbetrug hätten, sollten sie diese präsentieren.

Trump selbst blieb vorerst bei seiner Behauptung, es habe eine "massive Zahl an betrügerischen Stimmen" gegeben, ohne Beweise vorzulegen. Gerichte in mehreren Bundesstaaten haben bereits mehrere Klagen dazu zurückgewiesen. Bei einer Neuauszählung der Stimmen in Georgia wurde Bidens Sieg bestätigt. Und im Bundesstaat Wisconsin, wo ebenfalls noch neu ausgezählt wird, ist nicht mit einer Änderung des Resultats zu rechnen – auch wenn die anwesenden republikanischen Wahlbeobachter laut Medienberichten fast jeden Wahlzettel beeinspruchen und so für viele Verzögerungen sorgen.

Ein lügenhafter, korrupter Drecksack

In Trumps Juristenteam gibt es wohl auch daher immer mehr Unstimmigkeiten. Trump hat erst vor einer Woche seinen Vertrauten, den New Yorker Ex-Bürgermeister Rudy Giuliani, und die Anwältinnen Jenna Ellis und Sidney Powell damit betraut, nachdem mehrere Kanzleien ihre Arbeit im Auftrag des Präsidenten ruhend gestellt hatten.

Powell ist nun seit Sonntagabend aber schon wieder "nicht mehr im Team des Präsidenten", wie Giuliani via Twitter mitteilte. Zuvor hatte sie auf einer Pressekonferenz unter anderem Venezuelas vor sieben Jahren verstorbenen linken Präsidenten Hugo Chávez als Mitglied einer Verschwörung um Wahlmaschinen genannt, die Stimmen von Trump zu Biden umgeändert hätten. Ellis ist dagegen weiter dabei – obwohl mittlerweile Aussagen aus den Jahren 2015 und 2016 bekannt sind, in denen sie Trump unter anderem als "Faschisten" und als "unethisch, korrupt, lügenhaft, kriminell" sowie als "Drecksack" bezeichnet hatte.

Plan: Sieg trotz Niederlage

Weil der Versuch, Bidens Sieg auf juristischem Wege umzustoßen, also zunehmend perspektivlos wird, konzentriert sich Trump auf eine andere Variante. Er hat am Wochenende via Twitter die republikanisch geführten Parlamente mehrerer Bundesstaaten dazu aufgefordert, angesichts der angeblichen Fälschungen einzugreifen und ihm entgegen dem Wahlausgang den Sieg und die Wahlleute in ihren Bundesstaaten zuzusprechen.

Rechtlich stünde so ein Vorgehen auf sehr wackligen Beinen – doch ganz unmöglich ist ein Erfolg nicht. Allerdings müsste dafür wohl die offizielle Beglaubigung der Wahlausgänge durch die jeweiligen Behörden fehlschlagen. Diese war in der Nacht auf Dienstag in zwei wichtigen Staaten geplant: in Pennsylvania, wo kaum Hindernisse erwartet wurden, und in Michigan. Dort hatte einer von zwei zuständigen Republikanern angekündigt, das Resultat womöglich nicht beglaubigen zu wollen. (Noura Maan, Manuel Escher, 24.11.2020)