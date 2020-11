Sowohl in Japan als auch in den USA werden aktuell Freizeitparks gebaut, in denen man durch Super-Mario-Spiele inspirierte Welten laufen kann

Ein Foto des fast fertig gestellten Parks.

Foto: The Sankei News

Bereits im Frühjahr hätte die "Super Nintendo World" in den Universal Studios Japan eröffnen sollen. Leider hatte das Jahr 2020 aus bekannten Gründen etwas dagegen. Dennoch scheint der Freizeitpark nahezu fertig zu sein und im Frühjahr kommenden Jahres sollen erste Gäste die bunte Welt besuchen können.

Nerd-Traum

Wie schon in einer Präsentation Anfang 2020 angekündigt, sieht der tatsächliche Park den Konzeptgrafiken zum Verwechseln ähnlich. Wie die japanische "The Sankei News" vor einigen Tagen mit exklusiven Fotos zeigt, scheint man schon sehr weit mit dem Bau des Parks zu sein. Ob die Innenräume ähnlich weit abgeschlossen sind, ist jedoch nicht bekannt.



ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)公式チャンネル

Wie man auf dem unten stehenden Foto sieht, startet man im Reich von Prinzessin Peach und wandert dann an Toads Haus vorbei, bis hin zu Bowsers Schloss. Dabei trifft man auf dem Weg immer wieder auf die berühmten Fragezeichen-Würfel, die man durch einen gezielten Schlag tatsächlich aktiveren und damit zum Leuchten bringen kann.

Der Eingang links unten ist gut zu erkennen. Foto: The Sankei News

Leider auch nicht in Europa wird eine zweite Super Nintendo World gebaut. In den Universal Studios Hollywood ist man noch nicht ganz so weit wie in Japan, aber zumindest wurden im Sommer bereits erste Teile an ihren Platz gesetzt.



Im Twitter-Feed von Universal Core gab es bereits im August erste Bilder zum Aufbau des Parks in Hollywood.

In jedem Fall gibt es voraussichtlich 2021 zwei neue Attraktionen für Nintendo-Fans, die einmal selbst in die Welt von Mario und Co. eintauchen wollen. (red, 23.11.2020)