Auch für den Fußball war 2020 ein herausforderndes Jahr. In der vergangenen Saison der österreichischen Bundesliga folgte dem Ende des Grunddurchgangs am 8. März eine knapp dreimonatige Pause mit dem LASK als "Corona-Meister". Die Wiederaufnahme des Spielbetriebs Anfang Juni fand vor leeren Rängen statt – so sollte es bis zur Kür von Red Bull Salzburg als Meister auch bleiben.



Leere Tribünen am 3. Juni in Graz – die Gäste aus Wolfsberg gewinnen. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

In der aktuellen, seit 11. September laufenden Saison waren Fans anfangs nur beschränkt zugelassen – je nach Infrastruktur und Sicherheitskonzept. Die zu Beginn geltende Obergrenze von 10.000 wurde einzig beim Auftaktspiel von Rapid gegen Admira erreicht. Bereits drei Tage später sahen die Bestimmungen nur noch maximal 3.000 Fans im Stadion vor.



Am 1. November fanden die vorerst letzten Spiele vor reduzierter Kulisse statt, denn mit dem zweiten Covid-19-Lockdown von 3. November spielte sich der Fußball erneut vor leeren Rängen ab. Nun ist Winterpause – und damit ein guter Zeitpunkt für die Frage, ob sich das Fehlen der Fans, quasi des zwölften Manns, in den Ergebnissen ablesen lässt.

Ein wenig Publikum gab es zuletzt bei den Partien vom 1. November (hier in der Merkur-Arena in Graz). Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Erste Zahlen von Mitte Juni zeigten, dass die Maßnahmen gegen das Coronavirus Fußballteams um ihren Heimvorteil gebracht haben könnten. Eine entsprechende Analyse nach wenigen Spieltagen könnte aber auch "purer Zufall" sein, wie es der Sportwissenschafter Daniel Memmert in der "Sportschau" formuliert hat. Für die deutsche Bundesliga wurde zwar prinzipiell ein Heimvorteil festgestellt, der nahm aber in den letzten drei Jahrzehnten ständig ab.



Und in Österreich? In den zehn Saisonen vor Corona (2009/10 bis 2018/19) haben Heimmannschaft 45 Prozent ihrer Spiele gewonnen. In den einzelnen Saisonen liegt die Heimsiegquote zwischen 40 und 51 Prozent. In der vergangenen (Corona-)Saison siegten aber erstmals die Gäste öfter – 66 Heimsiegen stehen 82 Auswärtssiege (42 Prozent aller Spiele) gegenüber.

Publikum weg, Emotionen weg – ade, Heimvorteil? 132 Spiele der vergangenen Saison fanden regulär vor Publikum statt, 63 Spiele (inklusive Europa-League-Playoff) vor leeren Tribünen.

Die Aufspaltung in diese zwei Phasen zeigt, dass die Saison 2019/20 an sich schon ungewöhnlich war. Denn auch vor Publikum gewannen die Auswärtsteams öfter. Mit Corona verstärkte sich der Trend. Im Juni und Juli standen 30 Auswärtssiegen lediglich 19 Heimsiege gegenüber. Davor war der Unterschied mit 52 Auswärts- zu 47 Heimsiegen noch kleiner.

Die Pandemie hat also offenbar eine ungewöhnliche Saison final noch zugespitzt, von einem Heimvorteil konnte keine Rede mehr sein. Indessen könnten sich die Spieler daran gewöhnt haben, vor (fast) leeren Stadien zu spielen. "Sie wissen, wie es sich anfühlt, wie sie damit umgehen können", wird Sportpsychologe Fabian Pels in der "Rheinischen Post" zitiert.

Die Ergebnisse der aktuellen, österreichischen Bundesligasaison zeigen bis zur Winterpause ein ziemlich ausgeglichenes Bild – egal ob mit Zuschauerobergrenze (bis inklusive 1. November) gespielt wurde oder ohne Publikum, wie es seit dem Lockdown vom 3. November vorgeschrieben ist. In beiden Phasen (36 versus 35 Spiele) liegen die Heimmannschaften knapp um jeweils einen Sieg vor den Gästen.



Ein interessantes Bild zeigte auch die Anzahl der Tore pro Spiel. Einerseits fielen ohne Zuschauerinnen und Zuschauer etwas weniger Treffer als vor Publikum. Die durchschnittliche Anzahl der geschossenen Tore pro Spiel sank in der vergangenen Saison von 3,45 auf 3,06 ohne Publikum, in dieser Saison von 3,53 auf 3,23 Tore.



Andererseits schien den Gästen das Toreschießen in neutralerem Umfeld etwas leichter als der Heimmannschaft zu fallen. Das war besonders im Juni und Juli der Fall. Auswärtsteams trafen da im Schnitt 1,76-mal pro Spiel, Heimteams aber nur 1,3-mal.



(Daniela Yeoh, 21.12.2020)