Wer wohl diese Metallsäule hier aufgestellt hat? Screenshot: KSLTV

Staatliche Wildschützer haben während eines Hubschrauberflugs in der Wildnis im Süden des US-Bundesstaates Utah aus der Luft ein merkwürdiges Objekt aus Metall entdeckt. Eigentlich waren die Männer und der Pilot Bret Hutchings unterwegs gewesen, um Dickhornschafe zu zählen, als ein Biologe die schimmernde Säule versteckt in einer Felsnische fernab jeglicher Zivilisation erspähte.

Der Helikopter landete umgehend und die Besatzung nahm den Gegenstand näher in Augenschein. Gegenüber dem lokalen Nachrichtensender KSLTV beschrieb Hutchings das Objekt als über drei Meter hohen Monolithen aus einem dunklen grauen Metall, der fest im roten Felsuntergrund verankert zu sein schien. "Das war das Seltsamste, was mir in all den Jahren des Fliegens untergekommen ist", sagte er dem Sender.



Worum es sich bei dem Ding handelt, könne Hutchings nicht sagen, aber es erinnere ihn an den Mondmonolithen aus Stanley Kubricks berühmten Science-Fiction-Film "2001: Odyssee im Weltraum". "Ich vermute aber einmal, dass das hier ein New-Wave-Künstler aufgestellt hat", sagte er. Ein Bild von dem mysteriösen (Kunst-)Objekt hat auch die Highway-Polizei von Utah auf ihrem Facebook-Auftritt veröffentlicht:

Toto in der namibischen Wüste

Falls es tatsächlich ein Kunstwerk ist, wäre es nicht das erste Objekt mit popkultureller Referenz, das mitten im Nirgendwo aufgestellt wurde: Im vergangenen Jahr konstruierte der deutsch-namibische Künstler Max Siendentopf eine Installation in der namibischen Wüste, die aus sieben weißen Säulen, einem Mp3-Player und sieben Lautsprechern bestand, aus denen permanent "Africa" von Toto ertönte. (tberg, red, 23.11.2020)