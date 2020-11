Hier geht es zum heutigen Corona Livebericht

[Inland] Lehrer und Polizisten könnten zu Covid-Tests gedrängt werden.

[International] Trump leitet Prozess zur Amtsübergabe an Biden ein

[Wirtschaft] Wie die Regierung Händler retten will und warum viele leer ausgehen.

[Mitreden] Arbeiten und lernen zu Hause: Wie gestalten Sie Ihren Arbeitsplatz?

[Innovationen] Linzer Drohne findet dank KI-Unterstützung Verunglückte auch im dichten Wald.

[International] Rom will europaweites Verbot von Skiurlaub zu Weihnachten.

Biden ernennt Blinken zum künftigen Außenminister und Kerry zum Klimabeauftragen.

Corona-Impfung: Deutschland erwartet noch heuer den ersten Pieks.

[Inland] Tiroler Anwälte bringen Schulschließung vor Verfassungsgericht.

[Karriere] Was bedeutet "digital fit"?

[Lifestyle] Warum alkoholfreies Bier immer öfter schmeckt.

[Praktikumssuche] Noch auf der Suche nach einem Praktikumsplatz? Dann finde hier unter vielen Praktika das passende für dich!

[Wetter] In der Früh gibt es in den Niederungen anfangs noch ein paar Nebel- oder Hochnebelfelder. Nach Auflösung letzter Nebelreste präsentiert sich schließlich das Wetter zunehmend sonnig und trocken. Während der Abendstunden steigt jedoch die Neigung zu Nebel in Becken und Tälern wieder deutlich. Es weht schwacher bis mäßiger Wind aus Südost bis West. In der Früh frostig mit minus 4 bis maximal plus 3 Grad. Bis zum Nachmittag Erwärmung auf 5 bis 13 Grad.

[Zum Tag] 2002: Ein Fledermausbiss verursachte den ersten Tollwutfall bei einem Menschen in Großbritannien seit 100 Jahren.