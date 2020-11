Deutschlands oberster Verbraucherschützer Klaus Müller will Online-Marktplätze wie Amazon oder eBay künftig beim Verbraucherschutz mehr in die Verantwortung nehmen. "Verbraucher sagen: 'ich kaufe bei dem Online-Marktplatz' und nicht: 'ich kaufe bei einem Anbieter in China', sagte der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) dem Handelsblatt (Dienstagausgabe).

Verantwortung

Diese prominente Rolle von Online-Marktplätzen müsse sich auch in ihrer Verantwortung für die angebotenen Produkte widerspiegeln. "Online-Marktplätze müssen für die Einhaltung von Verbraucherrechten haften, wenn sie einen beherrschenden Einfluss auf die Anbieter ausüben und keine ausreichenden Sorgfaltspflichten übernehmen." (APA, 24.11.2020)