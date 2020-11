Über 158 Millionen Stück der Playstation 2 wurden bis Anfang 2013 weltweit verkauft. Foto: Sony

Es war ein fulminanter Start, der Großes verheißen sollte. Schon als die Playstation 2 im März 2000 in Japan und einigen asiatischen Märkten an den Start ging, stellte sie Rekorde auf. Bereits im ersten Monat wurde die Konsole mehr als 1,4 Millionen Mal verkauft. Bereits mehr als 3,5 Millionen Käufe vermeldete Sony, noch bevor man Ende Oktober in den USA und am 24. November schließlich auch in den USA und Europa lieferte. In den Staaten brachte man bereits am ersten Tag 500.000 Geräte an die Kundschaft.

Letztlich sollte aber Europa der erfolgreichste Markt werden. Als Sony Ende 2012 – ein Jahr vor der Vorstellung der Playstation 4 – die Herstellung der Playstation 2 endgültig einstelle, waren es mehr als 55 Millionen Konsolen, die man in der "Alten Welt" abgesetzt hatte. Und über 158 Millionen weltweit.

Überschaubares Launch-Sortiment

Der Gesamterfolg hatte sich zuerst nicht unbedingt abgezeichnet. Die zum Start verfügbaren Games waren zwar vielfältig, boten nur wenige "Hochkaräter" für westliches Publikum. Unreal Tournament hatte es vom PC auf die Konsole geschafft, Tekken Tag Tournament bot Beat’em up-Kost, Moto GP lud zu Motorradrennen, Madden 2001 auf das Football-Feld und SSX lockte mit Snowboard-Action.

Games, die als Klassiker der PS2-Ära gelten, folgten erst später. Dank Abwärtskompatibilität konnte man aber auch die Spiele der ersten Playstation auch auf der neuen Plattform nutzen.

Gutes Timing und DVD-Laufwerk

Es sind jedoch zwei Aspekte, die der Konsole dennoch einen starken Start ermöglichten. Da wäre zuerst etwa ihr Erscheinungstermin. Microsofts Xbox und Nintendos Gamecube sollten noch ein Jahr auf sich warten lassen. Damit waren der vier Jahre alte N64 und Segas Dreamcast aus 1998 die größte Konkurrenz.

Sega hatte aber ohnehin bereits mit niedrigen Absätzen zu kämpfen, und die Playstation 2, die auch stark vom guten Ruf ihres Vorgängers zehren konnte, beschleunigte ihr kommerzielles Scheitern. Sonys Produkt blieb damit auch die logische Wahl für viele Spieleinteressierte, die sich die Mühen mit Treiberinstallationen und Hardwarekonfiguration eines Gaming-PCs nicht antun wollten.

Auch die Integration eines DVD-Laufwerks half der PS2. Wer damals ohnehin überlegte, sich ein Abspielgerät für die relativ neue Silberscheibe zuzulegen, konnte mit der Konsole zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, da sie auch das Abspielen von Filmen erlaubte.

GTA: San Andreas als Toptitel

Zwischen 2001 und 2006 brach dann die große Zeit der Spielehits auf der PS2 an. Gleich drei Plätze in den Top 10 belegt die Grand Theft Auto-Reihe. Ganz vorne, mit 17,3 Millionen verkauften Kopien, rangiert GTA: San Andreas aus 2004. Dahinter folgen mit Gran Turismo 3 und 4 zwei Ausgaben der Playstation-exklusiven Rennspielserie. Hinter GTA: Vice City auf Platz 5 findet sich schließlich das JRPG Final Fantasy X.

Bis 2007 entwickelte Sony noch neue Hardware-Revisionen der Playstation 2, von denen die bekannteste die verkleinerte "Slim"-Ausgabe ist, welche 2004 debütierte. (gpi, 24.11.2020)