Elias will wissen, was denn bei den Menschen zu Weihnachten passiert – Entwickelt wurde der Spot von Demner, Merlicek & Bergmann, illustriert von Revkin

Wien – Demner, Merlicek & Bergmann (DMB.) kreierte im Auftrag von Merkur das Eichhörnchen Elias, das einmal sehen möchte, was denn bei den Menschen zu Weihnachten Besonderes passiert.

Dabei ist es ist so in seine Beobachtungen vertieft, dass es keine Zeit findet seiner eigenen Familie bei den Vorbereitungen für den Winterschlaf zu helfen. Auch die Ermahnungen der Eltern helfen nicht, den kleinen Elias von der Faszination rund um das menschliche Weihnachtsfest zu lösen. Als es aber sieht, dass bei den Menschen das Zusammensein und die Familie das Wichtigste an Weihnachten ist, kehrt es reumütig in den warmen Schoß seiner eigenen Familie zurück.

"Lassen wir's uns gemeinsam gut gehen"

Unter dem Motto "Lassen wir's uns gemeinsam gut gehen" hat der Illustrator Revkin der Idee von DMB. Leben eingehaucht. Für die Musik zeichnet Matthias Oldofredi aka filous verantwortlich, der das Lied speziell für diesen Spot komponiert hat. Umgesetzt wurde der Film von DMB. gemeinsam mit Das R&.

"Unser Merkur-Weihnachtsspot stellt in den Mittelpunkt, was wirklich wichtig ist: die gemeinsame Zeit mit unseren Liebsten zu genießen. Dazu erzählen wir eine kleine, berührende Geschichte im Zeichentrick-Stil. Mit dieser ganz besonderen Umsetzung möchten wir unseren KundInnen, MitarbeiterInnen und PartnerInnen ein Stück Weihnachtszauber schenken und ein Frohes Fest wünschen. Lassen wir’s uns gemeinsam gut gehen", sagt Christian Rausch, Marketingleiter von Billa und Merkur in Österreich, der diesen Spot in Zusammenarbeit mit DMB.-CD Sebastian Kaufmann und Marcello Demner entwickelt hat. (red, 24.11.2020)