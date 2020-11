HINTERGRUND: Wie es zur ECTS-Pflicht kam

Bereits im türkis-blauen Regierungsprogramm des Jahres 2017 wurden Bestimmungen "für das Erreichen einer bestimmten Anzahl von ECTS-Punkten" in den ersten Semestern eines Studiums vereinbart. Es sollte eine "Steigerung der Ernsthaftigkeit und Verbindlichkeit" für ein zügiges Studieren vorangetrieben werden.

Um sich europäische Vorbilder für dieses Ziel zu holen, gab das ÖVP-geführte Wissenschaftsministerium um 80.000 Euro eine rund 200-seitige rechtsvergleichende Studie unter dem Titel "Effizienz und Verbindlichkeit im Studium" in Auftrag. Die Studie wurde an der Uni Graz unter der Leitung des Juristen Klaus Poier – er saß auch im ÖVP- Regierungsverhandlerteam – Ende 2019 fertiggestellt.

Mehr Schweiz, weniger Schweden



Besonders angetan zeigten sich die Autorinnen und Autoren vom Leitbild eines "relativ rigiden Vollzeitstudiums", das man an Schweizer ETHs (Zürich und Lausanne) sowie an süddeutschen Unis findet. Als Impulse für Österreich werden etwa verpflichtende Prüfungsaktivitäten, die Beschränkung von Parallelstudien sowie die Reduktion zulässiger Prüfungsantritte angeführt – die beiden letzten Punkte finden sich allerdings nicht in der kommenden UG-Novelle.

In dem Gutachten wurde auch das liberale schwedische System (zum Beispiel keine ECTS-Mindestleistung, großzügige Anzahl der Prüfungsantritte) untersucht, allerdings als Vorbild verworfen – der Grund ist auf Seite 196 nachzulesen: "Die schwedische Studienrechtsordnung erwies sich für die Zwecke des Forschungsauftrages als weniger fruchtbringend, da sie den Hochschulen umfassende Autonomiefreiräume einräumt und auf gesetzlicher Ebene kaum Regelungen enthält, die die Verbindlichkeit des Studiums zu stärken vermögen."

Sektionschef gegen "Studieren auf Österreichisch"

Auch die türkis-grüne Koalition gab im Regierungsprogramm die Devise eines "leistungsbezogenen Studienrechts" aus, das zur Verkürzung der Studiendauer führen solle. Besonders deutlich wurde die Stoßrichtung des Ministeriums in einem Artikel des Chefs der Hochschulsektion Elmar Pichl – einst ÖVP-Vordenker und Kabinettschef des schwarzen Wissenschaftsministers Johannes Hahn. In einem Fachbeitrag in der Zeitschrift für Hochschulrecht kritisierte Pichl im August das "Studieren auf Österreichisch". Dieses kranke an einem "systematischen Aktivitäts-Gap", der zur Folge habe, dass sich nur eine Minderheit Vollzeit dem Studium widme. Er ortet eine "Kultur der Unverbindlichkeit", die "tief in der 'DNA' der Universitäten verwurzelt" sei.

Eine Reform müsse dem entgegensteuern und die Zahl prüfungsaktiver Studierender sowie Absolventen steigern – andernfalls entstehe ein "nicht näher zu beziffernder volkswirtschaftlicher Schaden". Als probates Mittel zur Straffung des Systems beschrieb der federführende Beamte eine 16-ECTS-Mindestleistung pro Jahr – diese "sollte von Studierenden auch dann erwartet werden können, wenn sie sich nicht primär dem Studium widmen", so Pichl.

Manche Punkte bringen Geld

Den Hintergrund der Punktezahl 16 bildet die neue Universitätsfinanzierung, die das Budget einer Uni direkt an die Menge prüfungsaktiver Studierender koppelt, die wiederum über die Akquise von 16 ECTS-Punkten pro Jahr definiert sind. Der ökonomische Druck auf die Unis könnte so passgenau auf die einzelnen Studierenden umgelegt werden, die der Uni via Prüfungsaktivität Budget zufließen lassen.

In den Verhandlungen rückte die Regierung allerdings von dieser Version ab. Man einigte sich auf eine Mindestleistung von 24 ECTS-Punkten binnen der ersten vier Semester, aufs Jahr gerechnet wären das zwölf statt 16 ECTS-Punkte.

Seit Ende Oktober die Pläne für eine Mindeststudienleistung publik wurden, reißt die Kritik daran nicht ab. Die SPÖ spricht von einem "Schlag ins Gesicht der Studierenden", die ÖH kritisierte "einseitigen Leistungsdruck". Die Rektorinnen und Rektoren der Kunst-Unis führten auch sozialpolitische Überlegungen gegen eine Exmatrikulation bei zu geringer Prüfungsaktivität ins Treffen: Die Hürde würde Studierende, die arbeiten müssen und Familie haben, benachteiligen. Unter dem Slogan "Bildung brennt" formierte sich vergangene Woche – wegen Corona vorerst nur online – eine Plattform des Protests gegen die UG-Novelle. (Theo Anders, 24.11.2020)