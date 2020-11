Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell forderte auf der Geberkonferenz einen sofortigen Waffenstillstand in Afghanistan

Die Geberkonferenz fand in Genf statt. Foto: EPA/DENIS BALIBOUSE / POOL

Genf/Kabul – Die Europäische Union wird Afghanistan auch in den nächsten vier Jahren wieder 1,2 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Dies gab die zuständige EU-Kommissarin Jutta Urpilainen bei der Geberkonferenz in Genf am Dienstag bekannt.

"2016 hat die EU ein starkes Bekenntnis zu Afghanistan abgegeben, in dem sie 1,2 Milliarden Euro für eine Vier-Jahres-Periode zugesagt hat", erklärte die für internationale Partnerschaften zuständige Kommissarin. "Es ist mir eine Freude, heute mitteilen zu können, dass wir das Level der Unterstützung für die nächsten vier Jahre halten können."

Forderung nach Feuerpause

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell forderte auf der Konferenz einen sofortigen Waffenstillstand in Afghanistan. Er warnte, jegliche Bemühungen, in dem Land ein Kalifat aufzubauen, würden die EU-Unterstützung beeinträchtigen. (APA, 24.11.2020)