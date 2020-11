Coronavirus Tagesüberblick

Anschober: Impfungen starten im Jänner – 4.377 neue Corona-Fälle, 118 Todesfälle

Massentests sollen in Österreich am 19. und 20. Dezember stattfinden. Die WHO warnt vor vorschnellen Lockerungen über Weihnachten. Die Corona-News im Überblick