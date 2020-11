Originallizenzen machen das Spiel auch für Kenner der Szene interessant.

Foto: Aerosoft

Nachdem die Skisaison in Österreich in diesem Jahr unter keinem guten Stern steht, kann man mit diesem neuen Spiel zumindest virtuell ein Skigebiet verwalten. Mit dem Winter Resort Simulator Season 2 veröffentlicht der österreichische Entwickler HR Innoways ein Jahr nach seinem Debüt die Fortsetzung, die mit einigen neuen Features für frischen Wind sorgen soll.

Aerosoft Official

Neuer Multiplayer-Modus

Seit Dezember 2019 dürfen PC-Spieler bereits ihre Pisten mit Originalfahrzeugen präparieren, Seilbahnen an realistisch nachgebildeten Schaltpulten bedienen und selbst die Ski anschnallen, um die eigenen Pisten dann auch zu testen. Wie es sich für eine Fortsetzung gehört, warten einige Neuerungen auf die Spieler, die Teil eins in den Steam-Bewertungen "sehr positiv" einstufen.

Die größte Neuerung ist sicher der Multiplayer-Modus für bis zu acht Spieler, der es ermöglicht, sich die täglichen Aufgaben auf der Piste zu teilen. Um das Geschehen auch längerfristig frisch zu halten, können im Laufe der kommenden Wochen und Monate neue Mods und Zusatzinhalte, etwa neue Fahrzeuge oder Seilbahnen, aus dem Steam-Workshop geladen werden. Aufgerufen dazu ist auch die Community, die dank des Entwicklertools Unity Skiregionen nachbauen oder sogar neue Missionen basteln kann.

Alleinstellungsmerkmal des Spiels sind mit Sicherheit Kooperationen mit echten Herstellern wie etwa Doppelmayr oder Technoalpin. So sind sowohl Pistenraupen als auch Gondeln den realen Vorbildern sehr detailliert nachempfunden. Das bereits in Season 1 enthaltene Dorf wurde neu gestaltet und bietet jetzt ebenfalls mehr Möglichkeiten. Missionen starten in der Regel dort, und neue Gebäude ermöglichen zusätzliche Missionstypen, etwa bestimmte Dinge von A nach B zu transportieren oder eben eine bestimmte Piste wieder fahrtauglich zu machen.



Im neuen Multiplayer-Modus darf gemeinsam präpariert werden. Foto: Aerosoft

Quereinsteiger aus Österreich

HR Innoways ist eigentlich kein Spieleentwickler, sondern hat sich in der Vergangenheit auf Visualisierungen, 3D-Echtzeit-Simulationen und Funktionsmodelle spezialisiert. Mit Mods für den "Landwirtschafts-Simulator" sammelte man erste Erfahrungen im Bereich und heuerte daraufhin einige zusätzliche Entwickler an. Mit dem Winter Resort Simulator ist man vergangenes Jahr endgültig in die Gaming-Branche eingestiegen und will hier auch weiter verbleiben.

Der Winter Resort Simulator Season 2 erscheint am 26. November für PC und kostet rund 30 Euro. Als Publisher fungiert das seit vielen Jahren aktive Aerosoft aus Deutschland. Eine Konsolenversion ist noch nicht bestätigt, man denke laut Aerosoft aber darüber nach. (aam, 24.11.2020)