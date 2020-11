Screenshot: W24

Viele kleine Tischchen mit weißen Tischdecken standen im prunkvollen Saal in Blickrichtung auf wenige kleine Tischchen mit roten Tischtüchern. An jedem Tisch nur eine Person. Wer hier erst nach der Abschiedsrede von Birgit Hebein einschaltete, musste sich kurz orientieren. Auf W24 liefen diese Bilder am Dienstagvormittag über den Schirm, während darunter das Insert "KunstMatt" eingeblendet war. Das war wohl stehengeblieben, wie einst die Untertitel der Serie Alisa – Folge deinem Herzen bei der Angelobung der Bundesregierung im Jänner im ORF.

Die Leute an den Tischchen, die mit dem Rücken zur Kamera an einem – in Zeiten der globalen und lokalen Katastrophen – fast angenehm ruhigen Ritual teilnahmen, sind Mandatare des Wiener Gemeinderats bzw. Landtags. Der Sender W24 verzichtete auf Kommentare, stattdessen hörte man das monotone Aufrufen aller Abgeordneten in alphabetischer Reihenfolge. Da und dort erhoben sich Menschen an den weißen Tischchen. Peter Florianschütz (mit roter Nelke am Revers) rief die erste Hälfte zur Urne, irgendwann trug jemand mit roter Maske ein Blumengesteck durch den Raum. Dann rief Barbara Huemer (Grünzeug am Revers) die zweite Hälfte auf.

Dann war der Ton komplett abgedreht, und man konnte daheim etwas Klaviermusik auflegen – fürs Stummfilmflair, vielleicht Tschaikowsky. Im Bild tat sich nicht mehr viel. Dann ein Mikrokrachen, und Gabriele Mörk (Nelke am Revers) verkündete eine Pause bis 12.30 Uhr. Die Ansage wiederholte ein plötzlich im Bild aufpoppender W24-Moderator. Konstituierende Sitzung im Wiener Rathaus: ein Schmankerl für Feinspitze der Demokratietelevision. (Colette M. Schmidt, 24.11.2020)