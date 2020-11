Wer will Weisheit und Witz von Nick Cave? Hier entlang! Foto: BRIGANI-ART / Brigitte Heinrich via www.imago-images.de

Web

In einem sich selbst beständig infrage stellenden Mix aus Weisheit und Witz beantwortet der Musiker Nick Cave auf der Website Red Hand Files Fragen seiner Fans. Die Antworten sind geistvolle Reflexionen, die der Hoffnung näher stehen als der Verzweiflung. (flu)

Kunst



Der Instagram-Account iamfromaustriagallery veröffentlicht im Lockdown täglich ein neues Kunstwerk, das man für preiswerte 111,11 Euro erwerben kann, wenn man denn der oder die Erste ist, der oder die sich meldet. Alle Einnahmen gehen direkt an die Kunstschaffenden. (abs)

Theater



Gorki-Besucher kommen besser gelaunt durch die Krise als der Rest der Leute, schrieb ein Berliner Kritiker über Death Positiv, Yael Ronens jüngstes Stück. Da wollen (und können!) wir auch dabei sein! Am 25. und 27. 11. im Stream für je 24 Stunden auf gorki.de ab 19.30. (afze)

Film



Es wär’ so schön: Zuerst ins Mumok-Kino und dann auf einen Glühwein ins MQ. Okay, Zweiteres wird wohl nichts, das Kino aber klappt: Ab 25.11. um 19 Uhr ist das Filmprogramm "Kith and Kin" für 48 Stunden auf mumok.at verfügbar. Heißgetränke kann man sich ja dazu servieren. (kr)

Literatur



Umständehalber findet das Programm der Alten Schmiede nun ersatzweise auf Youtube statt. Marlene Streeruwitz und Abbas Khider waren schon da, frisch online ist das Dicht-Fest der Grazer Autorenversammlung, bald kommt Clemens J. Setz. Zum Live- und Nachsehen: Papier ist geduldig, Youtube auch! (wurm, 24.11.2020)