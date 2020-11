Der Finalist "25 Dungeons of Hinterberg" wurde bereits in der internationalen Presse aufgegriffen.

Foto: Microbird

Die Subotron Pro Game versammeln jedes Jahr eine Fachjury der heimischen Entwicklerszene, um jungen Talenten die Chance auf öffentliche Pitches zu geben. Nach der Präsentation werden die Gewinner in den Kategorien Prototypes und Student Projects gekürt, die als Preisgeld jeweils 4.000 Euro erhalten. Organisiert wird der Event seit 2012 von Szene-Urgestein Jogi Neufeld.



Causa Creations wurde bereits 2014 gegründet und hat Standorte in Wien und Karlsruhe. Causa Creations

Bekannte Gesichter

Auch dieses Jahr tummeln sich unter den Finalisten einige bekannte Gesichter. So findet sich im Team Microbird Games etwa der Entwickler Philipp Seifried, der sowohl als Einzelkämpfer als auch als Teil eines Studios Erfahrungen in der Szene sammeln konnte. Zusammen mit seiner Kollegin Regina Reisinger wurde ihr Finalteilnehmer 25 Dungeons of Hinterberg bereits in der Fachzeitschrift Edge vorgestellt. Generell scheint die Qualität der Einreichungen erneut hoch zu sein.

Clockwork Bird, das Team hinter "Silicon Dreams", besteht aus James Patton und Daniel Adams. Adams konnte bereits mit dem Game "The Sin Eater" 2016 auf sich aufmerksam machen. Clockwork Bird

Vor den Pitches wurden die zehn Finalisten, fünf im Bereich Student Projects und fünf im Bereich Prototypes, mit einem Workshop auf den Finalabend vorbereitet. Für die Entscheidung der Jury spielt sowohl das Spiel als auch die Präsentation eine Rolle. Mit dem Preisgeld soll die weitere Entwicklung der Gewinner gefördert werden.

Zuseher willkommen

Während in den vergangenen Jahren der Event im Museumsquartier stattfinden konnte, wird man dieses Jahr auf Zoom-Meetings ausweichen. Die Login-Daten finden sich bei den Links zu den einzelnen Events weiter unten. Bevor am 26. und am 27. November ab 19 Uhr die Prototypen beziehungsweise die Studentenprojekte pitchen dürfen, können sich Interessierte bereits ab 16 Uhr auf einem Discord Server die Games von den Entwicklern präsentieren lassen.

Versöhnlicher Abschluss



Das Gaming-Jahr beenden will man im Rahmen der Subotron Pro Games mit der "Sneak Gaming XL Werkschau", die heimischen Entwicklern eine zusätzliche Möglichkeit geben soll, ihre Spiele der Öffentlichkeit beziehungsweise anderen Entwicklern zu präsentieren. Am 10. Dezember ab 16 Uhr lädt Subotron deshalb zum gemeinsamen Zoom-Meeting. Auch hier kann man die Zugangsdaten im unten angegebenen Link finden. (red, 25.11.2020)