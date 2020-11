Im Kampf gegen die Pandemie ist die Politik mit zahlreichen Hindernissen konfrontiert, einschließlich der eigenen Fehler. Aber auch die Justiz erweist sich mit fragwürdigen Entscheidungen immer wieder als Stolperstein.

Das Wiener Donauzentrum während des 2. Lockdowns. Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Dazu zählt der Spruch der Datenschutzbehörde, wonach die Registrierungspflicht in der Wiener Gastronomie den Datenschutz verletzt. Ihr Argument: Name, E-Mail und Telefonnummer von Gästen seien Gesundheitsdaten, weil sie der Virus-Bekämpfung dienen, und für solche gelte das Gebot der Freiwilligkeit. Die Begründung ist hanebüchen und droht eine der mildesten Corona-Maßnahmen, die das so wichtige Contact-Tracing erleichtern sollen, zu vereiteln.

Auch an der Spitze der Justiz, beim Verfassungsgerichtshof, fehlt gelegentlich das Augenmaß. Dass schlampig formulierte Verordnungen im Sommer aufgehoben wurden, war legitim. Aber der VfGH hat auch Händlern mit mehr als 400 Quadratmeter Verkaufsfläche recht gegeben, die sich beschwert hatten, weil sie im Frühjahr erst zwei Wochen später als kleinere Läden hatten aufsperren dürfen. Eine unsachliche Differenzierung, hieß es. Das mag für normale Zeiten zutreffen, aber nicht für eine Notlage, in der die Regierung das sinnvolle Ziel verfolgte, den Handel nach dem Lockdown nur stufenweise zu öffnen.

Auch jetzt wäre ein solches vorsichtiges Vorgehen angebracht, statt am 7. Dezember alle Geschäfte gleichzeitig aufzusperren. Ein dogmatischer Richterspruch verhindert das. (Eric Frey, 25.11.2020)