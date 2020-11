Tagesüberblick Coronavirus

Slowakei verschiebt erneute Massentests – 5.526 Neuinfektionen in Österreich

Nach regierungsinternen Unstimmigkeiten wird die Slowakei nicht in der ersten Dezemberwoche testen. In Wien beginnen die Massentests am 2. Dezember. Die Corona-News im Überblick