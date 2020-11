Hier geht es zum Corona-Livebericht



[Inland] Sexarbeiterinnen klagen Ersatz für Umsatzausfall im Lockdown ein.

Taskforce im Gesundheitsministerium gegen Massentestung wie in der Slowakei.

Auch Teile der Opposition stimmten für Ludwig als Bürgermeister.

Interview: ÖVP-Klubobmann Wölbitsch: "Diese Koalition ist eine Blamage für die Neos".

[Panorama] Messerangriff in Lugano: Polizei vermutet terroristischen Hintergrund

[Sport] Skiweltcup: Förderskandal in Zürs lässt die Wogen hochgehen.

[Gesundheit] Intensivmediziner: Covid-19 hat unvorhersehbaren Verlauf.

[Podcast] Kann Biden die USA aus dem Sumpf ziehen?

[Gastbeitrag] Im Handel arbeiten viele Frauen an der Kassa oder schlichten Regale ein. Eine von ihnen ist die 22-jährige Laura. Die Kassiererin berichtet über die Corona-Zeit.

[Wohntyp] Die Garconniere gilt als klassische Singlewohnung. Wie sie typischerweise aufgeteilt ist, was sie kostet sowie Tipps und Tricks zum Einrichten erfahrt ihr hier!

[Wetter] Das ruhige Herbstwetter setzt sich fort. Vor allem im Bergland scheint die Sonne weitgehend ungestört, in den Niederungen hält sich teils zäher Nebel oder Hochnebel. Vor allem im Donauraum, Osten und Südosten nimmt die Hartnäckigkeit der Hochnebelfelder zu. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Süd. Frühtemperaturen minus 8 bis plus 1 Grad, am kältesten ist es in nebelfreien Alpentälern, Tageshöchsttemperaturen je nach Sonne und Nebel 2 bis 12 Grad.

[Zum Tag] Heute ist Internationaler Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Am Montag und Dienstag fand in Wien ein Gewaltschutzgipfel statt.