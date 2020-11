Die Polizei hat die Ermittlungen in Lugano aufgenommen. Foto: EPA/Pablo Gianinazzi

Lugano – Eine Schweizerin (28) hat am Dienstagnachmittag in einem großen Kaufhaus in Lugano zwei Frauen mit einem Messer angegriffen. Ein Opfer wurde schwer verletzt, befinde sich aber nicht in Lebensgefahr, berichtete die Tessiner Kantonspolizei. Die Direktorin des Schweizer Bundesamtes für Polizei (Fedpol), Nicoletta della Valle, vermutet einen terroristischen Hintergrund. Auch die Bundesanwaltschaft geht von einem "mutmaßlichen terroristisch motivierten Angriff" aus, wie sie auf Twitter schrieb.

Die erste Frau hat die 28-Jährige mit bloßen Händen am Hals gepackt, die zweite mit einer Stichwaffe am Hals verletzt. Das ergab die erste Rekonstruktion des Tathergangs. Die mittlerweile verhaftete Täterin wurde von einem Paar bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Die Angreiferin sei festgenommen worden. Gegen sie wird der Bundesanwaltschaft unter anderem wegen des Verdachts der versuchten vorsätzlichen Tötung, der schweren Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Verbot der extremistischen Gruppierungen Al-Kaida und Islamischer Staat ein Strafverfahren eröffnet. (APA, sda, red, 24.11.2020)