Pippi, Ronja oder Michel? Wen mochten Sie am liebsten – und warum?

Was macht Ihre Lindgren-Lieblingsfigur so besonders? Foto: dpa/DB

"Liebe kleine Krummelus, niemals will ich werden gruß." Nun ist es die rebellische Verfasserin dieser Zeilen aber doch: Pippi Langstrumpf. Der Kinderbuchklassiker erschien vor genau 75 Jahren und beschrieb den Traum vieler Kinder: vom Leben in der eigenen Villa, mit Pferd und Affe, die Freunde nebenan, unendlicher Reichtum und Muskelkraft und keine Erwachsenen weit und breit, die einem Regeln vorgeben können. Nicht ohne Grund ist Pippi Astrid Lindgrens berühmteste Figur. Doch es gibt einen reichen Fundus liebenswerter Charaktere in Lindgrens Bücherwelt: Der freche Michel aus Lönneberga, Ronja Räubertochter, Karlsson auf dem Dach, Madita und Lisabet – um nur ein paar zu nennen.

Für diese User stehen ihre Kindheitslieblinge schon fest:

Welchen Charakter aus Lindgrens Werken mochten Sie am liebsten?

Was macht diese Figur so besonders? An welche Episode mit ihm oder ihr erinnern Sie sich heute noch besonders lebhaft? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 26.11.2020)