Foto: Epic Games

Am 2. Dezember startet Kapitel 2 der Saison 5 im erfolgreichen Free-2-Play-Game Fortnite. Mit diesem Datum will Hersteller Epic Games erstmals ein Abo-Modell vorstellen, das Spieler für 11,99 Euro im Monat mit exklusiven Inhalten versorgt.

Fortnite Crew

Das Spiel Fortnite wurde 2017 von Epic Games zusammen mit People Can Fly entwickelt. Das kostenlose Game erfreute sich dank kostenlosem Zugang auf PC, Konsolen und Smartphones schnell großer Beliebtheit. Dank des Comic-haften Stils erreichte man vor allem Jugendliche, die sich dank des simplen Battle Royale-Spielkonzepts und den dennoch zahlreichen Möglichkeiten, schnell in dem Spiel verlieren konnten.

Der Trailer zur neuen "Fortnite Crew". Fortnite

Um mit dem Spiel trotz des kostenlosen Zugangs schwarze Zahlen schreiben zu können, gab es schon früh für Echtgeld zu erstehende Gegenstände und werbewirksame Kooperationen, etwa mit Marvel. So erwirtschaftete man im Jahr 2019 bereits einen Umsatz von 1,8 Milliarden US-Dollar.

Unter dem Titel "Fortnite Crew" will man die mittlerweile rund 350 Millionen Spieler zu einer zusätzlichen Ausgabe überreden. Für knapp 12 Euro pro Monat bekommt man den Battle Pass für die Saison, 1.000 V-Bucks pro Monat für den Item-Shop und jeden Monat ein neues Crew-Paket, das ein exklusives Outfit enthält. Für Dezember etwa wurde schon der "Galaxia"-Anzug angekündigt, den man bereits in einem Teaservideo zeigt. Am Ende des Monats will man künftig die Inhalte des jeweils kommenden Pakets enthüllen. (red, 25.11.2020)