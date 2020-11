In der "New York Times" teilt die ehemalige Schauspielerin ihre Erfahrungen. Sie wird dabei auch politisch

Im März haben Harry und Meghan sich aus der ersten Reihe des britischen Königshauses zurückgezogen. Foto: AFP / Toby Melville

Los Angeles / London – Meghan Markle hat nach eigenen Angaben im Juli eine Fehlgeburt erlitten. "Während ich mein erstgeborenes Kind im Arm hielt, wusste ich, dass ich mein zweites verlieren würde", schrieb die Frau von Prinz Harry in der Mittwochsausgabe der "New York Times". Harry und Meghan haben einen einjährigen Sohn, Archie.

In dem Artikel diskutiert Markle aber auch das politische und gesellschaftliche Klima in den USA. Sie habe das Gefühl, "viele von uns" seien "an die Grenzen ihrer Belastbarkeit" gebracht worden. Markle nennt als Beispiele Menschen, die Angehörige durch das Coronavirus verloren haben. Sie schreibt aber auch über George Floyd und Breonna Taylor. Beide sind schwarze Menschen, die durch Polizeigewalt getötet wurden. Floyds Tod hatte Massenproteste in den USA ausgelöst.

Last der Trauer durch Fragen erleichtern

Markle ruft die Leser in dem Artikel dazu auf, die Menschen in ihrer Umgebung zu fragen, wie es ihnen geht. Sie habe gelernt, dass, wenn Menschen diese Frage stellen und wirklich der Antwort zuhören, die Last der Trauer leichter werde, "für uns alle".

Im März hatten Harry und Meghan sich offiziell aus der ersten Reihe des britischen Königshauses zurückgezogen. Inzwischen lebt die kleine Familie hauptsächlich in Meghans US-Heimat Kalifornien. (APA, red, 25.11.2020)