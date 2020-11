Laver Cup für Thiem. Foto: imago images/Xinhua

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem wird zum dritten Mal beim Laver Cup antreten. Der US-Open-Sieger hat für die vierte Auflage des Team-Show-Kampfs zwischen Europa und Team Welt vom 24. bis 26. September in Boston zugesagt. Er ist nach Roger Federer der zweite Spieler, der dem von Kapitän Björn Borg angeführten europäischen Team zur Verfügung steht. Thiem war auch bei den Auflagen in Prag und Genf dabei, fehlte nur bei jener in Chicago.

"Der Laver Cup ist ein fantastischer Event und ich freue mich wirklich, dass ich Teil des Teams Europa in Boston sein werde", sagte Thiem in einer Aussendung der Veranstalter. Für Thiem ist der Laver Cup ein "Event, wie kein anderer auf der Tour". "Ich freue mich darauf, Europa zu helfen, den vierten Titel zu holen."

Glücklicher Borg

Auch Kapitän Borg schätzt sich glücklich, den Weltranglisten-Dritten aus Niederösterreich in seinem Team zu haben. "Dom hatte eine unglaubliche Saison, trotz der nie da gewesenen Umstände. Er spielt beständig auf Top-Level und es war großartig, ihn seinen ersten Grand-Slam-Titel gewinnen zu sehen", erklärte die schwedische Tennis-Legende.

Die Auflage in Boston war wegen der Coronavirus-Pandemie auf 2021 verschoben worden. Federer hatte das Event 2018 ins Leben gerufen. 2022 findet die Veranstaltung wieder in Europa und zwar in der O2-Arena von London statt. (APA, 25.11.2020)