In Salzburg sollen so weit es geht die Massentests in den 534 Wahllokalen im Land stattfinden. Foto: imago images/ANE Edition

Wien – Nach tagelanger Ungewissheit über die Details der anstehenden Corona-Massentests konnte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Mittwoch nach dem Ministerrat einen konkreten Erfolg vermelden: Die ÖVP-geführten Länder Vorarlberg und Tirol werden schon am ersten Dezember-Wochenende – konkret vom 4. bis 6. – Screenings für die Bevölkerung anbieten. Damit erfolgen die Massentests quasi zeitgleich mit jenen für die Lehrer und das Kindergartenpersonal.

Kurz begründete den Vormarsch der westlichen Bundesländer unter anderem mit dem hohen Infektionsgeschehen – nach den aufreibenden Videokonferenzen der letzten Tage wirkte der Kanzler aber auch erleichtert, diese "sehr guten Nachrichten" verkünden zu können. "Massentests sind kein Allheilmittel", hielt Kurz außerdem fest, seien aber "eine gute Chance", um Infektionen zu lokalisieren und weitere Ansteckungen zu vermeiden. Und er erklärte auch: Die Screenings seien "eine Momentaufnahme", es brauche freilich Wiederholungen – dann böten sie die Chance, "weitere Lockdowns zu verhindern". Dazu stellte Kurz noch folgende Rechnung an: Etwa hunderttausend Menschen seien in Österreich derzeit mit dem Coronavirus infiziert, dazu gehe man davon aus, dass weitere hunderttausend unerkannt infiziert seien – und diese gelte es ausfindig zu machen.

Zeitgewinn für die Feiertage

Auch das ÖVP-regierte Salzburg beginnt schon früher mit den Massentests, nämlich am 12. und 13. Dezember. "So gewinnen wir vor Weihnachten Zeit in Hinblick auf die Feiertage", erklärte dazu Landeshauptmann Wilfried Haslauer per Aussendung. Als infiziert identifizierte Salzburger müssten so über Weihnachten nicht in Quarantäne, lautet sein Argument.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) erklärte nach dem Ministerrat: Im Zuge von Massentests habe das jeweilige Testergebnis "nur für diesen einen Tag eine Aussagekraft". Dennoch wirbt die türkis-grüne Regierung sehr dafür, sich an ihrem Angebot zu beteiligen. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) rechnete vor, dass es im Zuge der Schnelltests nur 15 bis 30 Minuten bis zum Vorliegen eines Ergebnisses dauere – bei PCR-Tests warteten die Betroffenen "ein bis zwei Tage oder noch länger".

Öffnungsplan nächste Woche

Kanzler Kurz kündigte zudem an, dass der Ministerrat nächste Woche einen Öffnungsplan für die Zeit nach dem harten Lockdown beschließen werde. Fix ist aber jetzt schon, dass die Schulen und der Handel – unter Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen – als erstes öffnen sollen.

Pilotprojekt in Annaberg-Lungötz

Ein Pilotprojekt für die Testserie stellt jedenfalls die 2.200-Einwohner-Gemeinde Annaberg-Lungötz im Tennengau dar. Sie ist aufgrund einer aktuell äußerst hohen Sieben-Tage-Inzidenz schon am 1. und 2. Dezember dran. In der Gemeinde gab es in den vergangenen sieben Tagen laut Land 47 Neuinfektionen, derzeit sind 60 Bewohner aktiv infiziert. Die positiv getesteten Gemeindebürger sollen am selben Abend noch einmal mit einem PCR-Test getestet werden.

Der Bürgermeister von Annaberg-Lungötz, Martin Promok, appellierte am Mittwoch an die Gemeindebürger, möglichst zahlreich an den Schnelltests teilzunehmen. Für die Abstriche können sich alle Personen ab dem vollendeten zehnten Lebensjahr anmelden – auf Wunsch der Eltern auch jüngere Kinder. Ein Testteam wird laut Informationen des Landes aus 14 Mitgliedern bestehen, drei davon sind medizinisch geschulte Personen für die Abstriche. Zum Auftakt jedes Testtags werden auch die Screeningteams selbst getestet.

Fahrplan für Salzburg

Der weitere Fahrplan in Salzburg lautet: Am 5. und 6. Dezember sind dann rund 11.000 Pädagogen aufgerufen, sich testen zu lassen. Die Massentests an sich werden konzentriert am 12. und 13. Dezember durchgeführt – ähnlich wie bei einer Landtagswahl. Sie sollen, so weit es geht, in den 534 Wahllokalen im Land stattfinden. Haslauer hatte zuletzt wiederholt damit gerechnet, dass sich etwa 60 Prozent der Bevölkerung testen lassen werden – das wären rund 300.000 Personen in Salzburg. Experten rechnen damit, dass daraus rund 4.000 aktiv infizierte Personen hervorgehen werden.

Parallel dazu wird das Bundesministerium für Inneres in Salzburg circa 2.000 Polizisten testen lassen. Nähere Informationen zu den Massentest soll es in Kürze auf einer Homepage geben, die auch laufend aktualisiert wird. (Nina Weißensteiner, APA, 25.11.2020)