Der Tiefpunkt war am 19. März 2020 erreicht. Auf 8257,53 Punkte rauschte der deutsche Leitindex Dax, der im Monat zuvor noch bei 13.700 Punkten gelegen hatte. "Wir haben den schnellsten Absturz in der Geschichte erlebt, aber danach auch den stärksten Anstieg im Fünfjahresdurchschnitt am deutschen Aktienmarkt", sagt Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank, "eine solche Dynamik hat es seit den Dreißigerjahren nicht mehr gegeben."

"Der Markt hat Corona als Naturkatastrophe gesehen und sich relativ schnell wieder erholt, sodass wir bei der Dax-Kurve doch von einem ,V‘, also einem v-förmigen Verlauf, sprechen können", sagt auch Gabriel Felbermayr, Chef des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel.

Für 2021 erwartet Kater aber am Aktienmarkt keine so massiven Ausschläge mehr: "Wir glauben, dass wir jetzt eine etwas kontinuierlichere Bewegung haben, weil die Rahmenbedingungen kontinuierlicher sein werden." Sollte dies, wider Erwarten, nicht der Fall sein – etwa wenn die Impfstrategie gegen Corona nicht so aufgeht, wie erhofft –, dann könnte dies erneut zu großen Schwankungen führen. Vom Aktienkauf rät keiner der Experten ab – im Gegenteil: "Ich bin optimistischer für den Dax und die großen Unternehmen in Deutschland als für die deutsche Volkswirtschaft", sagt Felbermayr. Während Deutschland immer älter werde, was Konsum und Innovationskraft schwäche, seien die meisten Dax-Unternehmen global aufgestellt.

Deutsche kaufen mehr Aktien

Laut einer Postbank-Studie haben die Deutschen ausgerechnet im Krisenjahr angefangen, ihre Scheu vor Aktien abzulegen. Jeder zehnte Deutsche nahm das Tief an den Börsen zum Anlass, ins Wertpapiergeschäft einzusteigen oder ein Investment aufzustocken.

"Wir dachten manchmal, wie kennen unsere Anleger nicht mehr", meint auch Kater. Obwohl die Kurse hinuntergingen, wurde nicht in Massen verkauft. Für junge Menschen gehöre die Aktie mittlerweile auch zum festen Bestandteil ihres Vermögensaufbaus.

Dass es am Aktienmarkt aber auch schiefgehen kann, bewies 2020 Wirecard. Das Vorzeigeunternehmen ging wegen gefälschter Bilanzen spektakulär pleite und flog zudem aus dem Dax. (Birgit Baumann aus Berlin, Magazin "Portfolio", 3.12.2020)