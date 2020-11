Wer trotz des Lockdowns nicht auf die tägliche Kaffeedosis verzichten, aber dazu dennoch gern die eigenen vier Wände verlassen möchte, kann dies ohne weiteres tun. So gibt es, wie bereits im Frühjahr, die Möglichkeit, sich an diversen Standorten einen Coffee to go zu holen und sich mit dem wärmenden Heißgetränk in der Hand sogar die Füße zu vertreten. Und das Angebot wird reichlich genutzt.

Nutzen Sie momentan vermehrt die Möglichkeit, sich einen Coffee to go zu holen? Foto: Axel Bueckert Getty Images/iStockphoto

Pappbecher statt Porzellantasse

Während die Kaffeehäuser ihren Normalbetrieb momentan eingestellt haben, sind Bäckereien, Supermärkte, Fastfoodketten & Co gefragter denn je. Auch rein auf den "To go"-Markt fokussierte Anbieter freuen sich über das gut laufende Geschäft. Dieser User kann der Art, Kaffee zu trinken, durchaus etwas abgewinnen:

Weitere Empfehlungen gibt dieser User:

Wo holen Sie sich am liebsten Ihren Kaffee, wenn Sie unterwegs sind?

Teilen Sie Ihre Empfehlungen im Forum! (mawa, 27.11.2020)