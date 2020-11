Corona-Leugner ins Abseits zu stellen, bringe wenig, sagen Psychologen. Foto: imago images/Reichwein

Sonja Bettel berichtet darüber, wieso so viele Menschen an krude Corona-Theorien, vermeintliche 5G-Gefahren oder angeblich sinistre Pläne von Milliardär Bill Gates glauben. Und darüber, dass es nur sehr wenig bringt, sogenannte "Querdenker" als "Covidioten" zu bezeichnen. Was soll man also tun? Den Artikel können Sie hier auch nachlesen. (red, 25.11.2020)

