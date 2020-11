Sie bereiten am 29. November an fünf Sonntagen jeweils um 14.00 Uhr zwei Gerichte pro Sendung zu

"Andi & Alex" in der ORF-Küche. Foto: ORF/Interspot Film

Wien – Andreas Wojta und Alexander Fankhauser – besser bekannt als "Andi & Alex" – stehen ab Sonntag, dem 29. November 2020 – wieder gemeinsam in der Küche und bereiten in ORF 2 an fünf Sonntagen jeweils um 14.00 Uhr zwei Gerichte pro Sendung zu.

In der Auftaktfolge am 29. November werden Schweinsripperl mit hausgemachten Pommes (Andi) sowie gebratenes Filet vom Saibling mit Garnelen, Frischkäsetascherln und Krebsenschaum (Alex) zubereitet, lässt der ORF wissen. (red, 25.11.2020)