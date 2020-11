Wie geht es Ihnen damit? Was raten Sie anderen? Tauschen Sie sich im Forum aus!

Welchen Stellenwert hat Sex in Ihrer Beziehung? Foto: gettyimages/istockphoto/Jay Yuno

Eine der schönen Seiten, in einer Beziehung zu leben, ist neben der emotionalen Nähe auch ein erfülltes Sexleben. So sollte man meinen. Doch das eine Beziehung noch lange kein Garant für ein glückliches oder überhaupt irgendein Sexleben ist, durften schon so einige feststellen.

Dass die Leidenschaft der Anfangstage der Beziehung mit der Zeit nachlässt und durch Vertrautheit ersetzt wird, ist erwartbar. Man hat nicht mehr ständig Sex, kein Problem, solange beide glücklich damit sind. Doch manchmal, da werden aus Tagen Wochen, aus den Wochen Monate und aus den Monaten Jahre. Besonders wenn das Verlangen nur einseitig nachlässt, kann das ein auf Dauer schwer erträglicher Zustand sein. Andere wiederum wollen es gar nicht anders – beiden reicht die Nähe und Zweisamkeit, die ihnen die Beziehung zu einer geliebten Person bietet.

Leben oder lebten Sie schon einmal in einer sexlosen Beziehung?

Waren Sie damit glücklich oder fehlte Ihnen etwas? Was hat es mit Ihnen und der Beziehung gemacht? Wie ist es dazu gekommen? Und was raten Sie anderen, die gerade in der Situation sind? Teilen Sie Ihre Erfahrungen im Forum! (aan, 27.11.2020)