Demon's Souls wurde erstmals 2009 für die PS3 veröffentlicht. 2020 folgte ein Remake für PS5.

Foto: Bluepoint Games

Die Souls-Reihe gehört mitunter zu den forderndsten Spielen der Gegenwart. Mit Demon's Souls präsentiert Sony zum Playstation-5-Start ein gelungenes und hochgelobtes Remake des elf Jahre alten Spiels. Nach nur wenigen Tagen auf dem Markt, beweist der Speedrunner Distortion2 auf seinem Youtube-Kanal, dass man für das Spiel nicht unbedingt die angegebenen 20 Stunden Spielzeit benötigen muss.

Fehler im System



Der auf Speedruns spezialisierte Youtuber hat in den letzten Jahren speziell mit Dark Souls 3 oder Sekiro seine Abonnenten beeindruckt. In den Tagen seit der Veröffentlichung von Demon's Souls hat er mehrere Videos zu diesem Spiel hochgeladen, in denen er versucht seine eigenen Rekorde zu brechen. Offline liegt er bei aktuell 17 Stunden und 18 Minuten, Online hat er es bereits in 12 Stunden und 7 Minuten geschafft. Letzteres allerdings mit der im Online-Spiel verfügbaren Unterstützung.

Distortion2

Wie auch andere Speedrunner, nutzt Distorition2 Glitches, um einige Stellen des Spiels zu umgehen. Aktuell handelt es sich um einen Fehler im Spiel, den man in der Szene "wrong-warping" oder "force quit" nennt. So kann man, wenn man im richtigen Moment ins PS5-Menü wechselt, ganze Abschnitte überspringen und manchmal direkt beim Boss landen.

Voraussetzung dafür sind lediglich die im Spiel so wichtigen "Archstones". Auf diesem Weg kann man sogar den finalen Boss recht einfach besiegen, da seine Attacken noch gar nicht geladen sind, wenn der Spieler vor ihm steht. Das sieht nicht attraktiv aus, aber darum geht es bei Speedruns auch nicht. Entwickler Bluepoint Games weiß inzwischen von dem Fehler und wird ihn wohl mit dem nächsten Update korrigieren.



Speedruns

Die Speedrun-Szene hat sich über die letzten Jahre einen Namen gemacht. Ziel ist es, möglichst rasch ein Videospiel durchzuspielen. Schon zu Zeiten, als Spiele noch in 2D über den Bildschirm flackerten, stellten ambitionierte Gamer erste Rekorde auf. Mittlerweile suchen Speedrunner gezielt nach Fehlern (Glitches), um ganze Abschnitte zu überspringen. Das kann bedeuten, dass man an bestimmten Stellen durch Wände läuft oder aber, wie im Falle von Demon's Souls, im richtigen Moment bestimmte Aktionen durchführen muss. (aam, 25.11.2020)